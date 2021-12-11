各方力挺…費城防範逼遷計畫 市議會擬延長1年

費城市議員金海倫提議延長「緩解驅逐租客計畫」。(取材自推特)

費城「緩解驅逐租客 計畫」(Eviction Diversion Program，EDP)即將於年底到期，但經過市議員、居住權倡議團體和一些房東 協商後，傾向於讓該計畫延期一年，至明年12月31日截止。

根據EDP規定，新冠疫情期間租客若被房東驅逐，在爭議進入訴訟前需先透過仲裁調解或申請租金 補貼；近來市議會擬透過法案將EDP延長一年，倘若未來資金不足，市府仍會重於仲裁調解，盡可能避免租客遭到驅逐。

統計指出，截至12月3日，市府共收到超過7萬6000份租客與房東的調解申請，但現有的資金明顯不足以負擔；最近市府又再撥款3500萬元作為租金補貼，不過預計最多只能撐到明年年初，故市府又再向聯邦政府申請4億8500萬元，但結果如何仍是未知數。

提議延長計畫的市議員金海倫(Helen Gym，音譯)聲稱，此舉將「展示國家為費城居民所做的一切，提出有意義的方案並為他們解決真正的問題」。

受新冠肺炎疫情影響，費城市府於2020年9月頒布EDP計畫，希望能補助全市九成以上以出租房屋為主要收入來源的居民；按規定房東若因租客未繳租金，必須在向法院申請驅逐令的前45天先申請租金補貼，並參加仲裁調解會。

如今，該計畫已撥款超過2億3500萬元作為租金補貼，在近2500項調解申請中，超過九成的房東與租客最終達成和解。

EDP延長法案於8日在市議會召開聽證，獲得居住委員會顧問、維權團體、檢察官、租客和房東等各種身分的人一致支持；不過賓州公寓協會(Pennsylvania Apartment Association)管理政府事務的主任瓦萊(Andre Del Valle)表示，多數房東希望能縮短仲裁的時間，成為該議案是否通過的關鍵。