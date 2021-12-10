新州有12周帶薪家事假 近半民眾不知

新州州長墨菲2019年簽署帶薪家事假延展至12周，卻有多達47%的民眾不知道帶薪家事假的存在。(美聯社)

新澤西州 自2009年起實施每年至多六周的帶薪家事假，並於2019年經現任民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)延展至12周，許多家庭事業兩頭燒的民眾可透過此法平衡工作與生活；然而，根據羅格斯大學(Rutgers University)調查，不論雇主或員工，全州多達47%的民眾不知道帶薪家事假的存在，使立法美意大打折扣。

新州 的帶薪家事假允許有照顧新生兒、新寄養或收養孩子或孩子生病的員工，每年最多12周休假，而休假期間可支領周薪的85%，但最高不得超過每周903元；公司核發薪水時仍會扣除休假期間的計酬，由公司及員工檢附相關證明文件後，州府以勞退基金於申請後28日內向請假員工支薪。

州勞工 廳發言人表示，截至今年11月為止新州共有5萬6447個家庭透過此計畫取得支薪；但羅格斯大學的報告卻指只有53%的民眾知道帶薪家事假，若進一步以年收入區分，每年所得在10萬元以上的民眾中，有65%知道這部法律，但年所得10萬元以下的民眾只有43%知道，顯見有許多需要這部法律保障經濟來源的較低收入者，因收入差距造成的資訊落差無法真正受益。

羅格斯大學研究結論指出，新州在勞工福利方面的措施堪稱全國楷模，比聯邦法律的保障更完善；「然而，許多申請人在申請休假給付時，仍面臨諸如付款延遲、拒絕申請、檢附證明文件不合格式等官僚機構障礙，或部分雇主因不知道這種假而『不給請』或惡意『不讓請』的困境」報告說。

特別是職場上對於兩性性別角色的認知，多少仍受傳統觀念影響；報告中寫道：「即便帶薪家事假未禁止男性申請，但申請這個假別的男性員工仍須承受來自長官或同仁的眼光壓力。」