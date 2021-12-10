我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

醫用大麻店不足 新州北中南區各加發10張販售許可

編譯柯立偉／綜合報導
由於許多患者抱怨醫療用大麻店數量不夠，新州大麻監管委員會分別在新州北、中、南三區各加發10張許可證，免去患者奔波之苦。圖為醫療用大麻。(美聯社)
由於許多患者抱怨醫療用大麻店數量不夠，新州大麻監管委員會分別在新州北、中、南三區各加發10張許可證，免去患者奔波之苦。圖為醫療用大麻。(美聯社)

新澤西州大麻除罪化後，許多有醫用大麻需求的病患不必再大老遠跑到醫院開立處方籤領藥，不過由於許多患者抱怨醫療用大麻店數量不夠，新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)7日分別在新州北、中、南三區各加發10張許可證，免去患者奔波之苦。

加發許可證前新州共有23間醫療用大麻店，平均每間店服務5300位病患，許多病患一直向大麻監管委員會抱怨常開了數個小時的車卻發現想要的大麻品種已售罄；加發許可證後，患者不僅可以就近購買，總計53間的醫療用大麻店平均每間只需服務2300位患者，預期「買不到貨」的狀況可以有效減少。

此外，州長墨菲(Phil Murphy)表示，雖然休閒用大麻尚未完全合法化，但這些目前已領有醫療用大麻販售許可證的商家，預計會成為明年開放休閒用大麻後首批獲准向一般民眾販售大麻的店家。

開放名單如下，北部：Community Wellness of NJ、GR Vending NJ LLC、Yuma Way NJ LLC、Terrapin、Oceanfront Holdings、11th Colony Cannabis、New Jersey PharmaCanna LLC、1st Choice Health and Wellness、Nature’s Touch Med NJ LLC、NJ Patients Care LLC。

中部：Middle Valley Partners LLC、Monmouth Wellness and Healing LLC、McGraw Holdings New Jersey, Inc、Monteverde NJ LLC、Silver Leaf Wellness LLC、Garden State Botanicals、GLCPC LLC、Sanctuary Medicinals、Theory Wellness of NJ LLC、Woah Flow。

南部：Law Offices of Juliana Diaz LLC、Eastern Green Inc、Design 710、NJ Kindness LLC、Restore NJ LLC、Organic Remedies NJ, LLC、Honeygrove Corp、Circe Therapeutics LLC、Life Compassion Center Dispensary LLC、Holistic Solutions。

大麻 新州 新澤西州

上一則

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

下一則

德州卡羅爾學區爆歧視 聯邦教育部調查

延伸閱讀

新州華裔速滑姊弟為冬奧拚搏 爭取美國隊預選賽資格

新州華裔速滑姊弟為冬奧拚搏 爭取美國隊預選賽資格
新州學區疫情拉警報 停課聲浪再起

新州學區疫情拉警報 停課聲浪再起
玩具反斗城回歸 本月中旬新州「美國夢購物中心」開店

玩具反斗城回歸 本月中旬新州「美國夢購物中心」開店
聯邦艾妲救災申請 紐約、新州延至明年初

聯邦艾妲救災申請 紐約、新州延至明年初
連假後疫情飆 新州單日確診數 創7個月來新高

連假後疫情飆 新州單日確診數 創7個月來新高
泰國大麻披薩滿滿大麻葉 吃多不會嗨只有這副作用

泰國大麻披薩滿滿大麻葉 吃多不會嗨只有這副作用

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？