醫用大麻店不足 新州北中南區各加發10張販售許可

由於許多患者抱怨醫療用大麻店數量不夠,新州大麻監管委員會分別在新州北、中、南三區各加發10張許可證,免去患者奔波之苦。圖為醫療用大麻。(美聯社)

新澤西州 自大麻 除罪化後,許多有醫用大麻需求的病患不必再大老遠跑到醫院開立處方籤領藥,不過由於許多患者抱怨醫療用大麻店數量不夠,新州 大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)7日分別在新州北、中、南三區各加發10張許可證,免去患者奔波之苦。

加發許可證前新州共有23間醫療用大麻店,平均每間店服務5300位病患,許多病患一直向大麻監管委員會抱怨常開了數個小時的車卻發現想要的大麻品種已售罄;加發許可證後,患者不僅可以就近購買,總計53間的醫療用大麻店平均每間只需服務2300位患者,預期「買不到貨」的狀況可以有效減少。

此外,州長墨菲(Phil Murphy)表示,雖然休閒用大麻尚未完全合法化,但這些目前已領有醫療用大麻販售許可證的商家,預計會成為明年開放休閒用大麻後首批獲准向一般民眾販售大麻的店家。

開放名單如下,北部:Community Wellness of NJ、GR Vending NJ LLC、Yuma Way NJ LLC、Terrapin、Oceanfront Holdings、11th Colony Cannabis、New Jersey PharmaCanna LLC、1st Choice Health and Wellness、Nature’s Touch Med NJ LLC、NJ Patients Care LLC。

中部:Middle Valley Partners LLC、Monmouth Wellness and Healing LLC、McGraw Holdings New Jersey, Inc、Monteverde NJ LLC、Silver Leaf Wellness LLC、Garden State Botanicals、GLCPC LLC、Sanctuary Medicinals、Theory Wellness of NJ LLC、Woah Flow。

南部:Law Offices of Juliana Diaz LLC、Eastern Green Inc、Design 710、NJ Kindness LLC、Restore NJ LLC、Organic Remedies NJ, LLC、Honeygrove Corp、Circe Therapeutics LLC、Life Compassion Center Dispensary LLC、Holistic Solutions。