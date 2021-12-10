前眾議員哈特角逐賓州長 共和黨初選唯一女性

前聯邦眾議員梅麗莎‧哈特成為共和黨內唯一角逐賓州州長的女性。(CBS匹茲堡電視台截圖)

距離明年期中選舉不到一年，賓州 已成兵家必爭之地；共和黨黨內初選將在不到六個月內舉行，眾多黨員心懷壯志，希望能一舉拿下賓州州長和和聯邦參議員 的位子，前聯邦眾議員 梅麗莎‧哈特(Melissa Hart)更是黨內唯一一名角逐賓州州長的女性。

哈特接受費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)訪問時表示，預計在明年年初展開競選活動；「我的目標是以現實的方法解決現有的問題，」哈特說：「我希望能帶給人們更多知識，減少民眾之間的衝突。那些在新冠疫情期間，受到政策拖累或被該州工務機關忽略的民眾，我將盡力為他們奮戰。」

哈特過去是名律師，任職已14年，目前也是匹茲堡法律顧問公司Hergenroeder Rega Ewing & Kenney的顧問之一；2000年哈特在共和黨內展露頭角，當年她年僅28歲，成為賓州第一位當選的女性州參議員。

如今賓州還未出現女性州長，而這次哈特將與其他十多名男性一同參加初選，她強調：「這顯然不是我參選的主因，但確實讓我和其他人不同。我認為女性比男性更平易近人，而這是個優勢，因為如果你無法找出問題在哪，你就很難解決它。」

今年59歲的哈特自2001年至2007年期間擔任賓州第四區的聯邦眾議員，不過之後該區有愈來愈多年輕人註冊成為民主黨選民，導致她在2006年敗給當時的民主黨對手阿爾特米爾(Jason Altmire)。

近來隨著賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)宣布退休，電視名嘴兼心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)也宣布參加共和黨初選角逐其位；而前駐丹麥大使卡拉珊姿(Carla Sands)及前總統布希時期擔任財政部高官的麥考米克(David McCormick)也都陸續表態，參選其他州的黨內初選。

日前也同樣宣布參選賓州聯邦參議員的民主黨籍現任眾議員蘭普(Conor Lamb)表示：「你們可以感覺到，有很多原本不住在我們州內的知名人物，卻想著要參與我們賓州的政治。」