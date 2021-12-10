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5女控芭蕾舞教練性侵 求償5000萬

編譯柯立偉／綜合報導

曾在新澤西州博根郡(Bergen County)開設一間芭蕾舞工作室的舞蹈教練佩德羅夫(Eugene Petrov)，近日被五名現年20多歲的女性指控在過去十年間，利用工作室對當時尚未成年的她們性侵害及性虐待，不過佩德羅夫對所有指控全盤否認。

律師巴爾丹特(John Baldante)指出，46歲的佩德羅夫的犯罪手法是先追求每一個受害的女學生，讓她們誤信自己是佩德羅夫的唯一，進而性侵她們；他說：「佩德羅夫的行為長年以來無人舉報，所有受害者都以為自己是佩德羅夫的正牌女友；這是性侵少女的經典手段，不但給受害人帶來身體上的傷害，也使她們留下終身的心理創傷。」

律師表示，五位受害女性的訴訟案分別於8月至10月間提出，求償金額總計5000萬元，且目前已掌握有效事證，將在近期追加提起第六起告訴；另一方面，律師也說目前列為共同原告的五名被害人為鼓勵更多受害者站出來，同意向媒體公布全名，一起加入共同訴訟。

現年21歲的受害人伊麗莎白．佛林(Elizabeth Flynn)指出，她在工作實習舞期間，佩德羅夫就對她「特別關注」，不僅特別幫助她糾正舞姿，還不斷稱讚她；佛林在訴狀中說：「佩德羅夫當時對我的特別照顧也引起其他同學側目，還會叫我『佩德羅夫的最愛』；他在2015年至2018年間，至少性侵過我100次。」

另一名現年24歲的受害女性斯蒂芬妮．索羅塔 (Stephanie Sorota)也表示，在佩德羅夫的工作室學習舞蹈期間，佩德羅夫會在協助她換衣服時，「不小心」碰到她的隱私部位；她說：「2012年至2018年間他對我至少性侵了50次，因為換衣服時碰到隱私處的頻率過高，我原本還以為『換衣服碰到很正常』。」

性侵 隱私 新澤西州

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