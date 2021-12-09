我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2018年血案11人喪命 賓州撥660萬重建生命樹猶太教會

編譯柯立偉／綜合報導
位於匹茲堡的「生命樹」猶太教會2018年發生血案，造成11人死亡，日前賓州州政府承諾將提供660萬元資金，協助該教會重建。(美聯社)
位於匹茲堡的「生命樹」猶太教會2018年發生血案，造成11人死亡，日前賓州州政府承諾將提供660萬元資金，協助該教會重建。(美聯社)

2018年賓州發生一起針對猶太人的暴力事件，一名男子鮑爾斯(Robert Bowers)持槍闖入位於匹茲堡的「生命樹」(Tree of Life)猶太教會掃射，造成八男三女共11人死亡、七人受傷；日前州府承諾將提供660萬元資金，協助生命樹教會重建。

民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)6日參觀生命樹教會時宣布這項計畫，並表示重建資金將由州府專案撥款；生命樹教會已決定聘請曾參與德國柏林猶太博物館(JMB)、香港城市大學邵逸夫創意媒體中心等知名建築的里柏斯金(Daniel Libeskind)設計，新的生命樹教會園區會預計將會包含一個紀念館、禮拜堂，和一個屠殺紀念中心。

沃爾夫在參觀完生命樹教會後表示：「來到這裡總是讓人不禁回想起案發當天痛苦的回憶，衷心地希望重建後的生命樹教會園區，能夠成為一個令人反思、具有教育意義及治癒人們心中不安的地方，不僅能為社區民眾服務，也能為來自各地的遊客服務。」

在槍案中倖存的牧師麥爾斯(Jeffrey Myers)說：「州府的資助將讓這個曾有不堪回首過往的地點，搖身一變成為一個充滿希望、教育和紀念意義的地方。」

此外，沃爾夫參觀教堂當天，正好是猶太教光明節的最後一天，因此麥爾斯送了州長一個猶太教燭台，並說：「州長在今日宣布資助計畫，實在是給我們猶太社區一份最棒的光明節大禮，這個時機無可挑剔。」

犯下此案的卡車司機鮑爾斯在被捕後面臨至少60項的聯邦指控，檢察官起訴後已向法院具體求處死刑；然而，鮑爾斯不但不認罪，還曾大言不慚地表示「所有猶太人都該去死」。

猶太 鮑爾 教育

上一則

同心歡樂新年晚會 1月2日攜手多族裔登場

下一則

華府傑佛遜紀念堂啟動翻新 預計2023年完工

延伸閱讀

馬州廢除州長權限 今後無權拒絕讓終身囚提前保釋

馬州廢除州長權限 今後無權拒絕讓終身囚提前保釋
賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持

賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持
賓州法院推翻中小學口罩令 認為代理衛生廳長無權力

賓州法院推翻中小學口罩令 認為代理衛生廳長無權力

防極端天氣 紐約市提首份報告

防極端天氣 紐約市提首份報告
市府發布防範極端天氣報告：已完成多項防洪工作

市府發布防範極端天氣報告：已完成多項防洪工作
年底前打完疫苗 賓州州府員工享5天有薪假

年底前打完疫苗 賓州州府員工享5天有薪假

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

2021-12-08 21:07
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(4特派員黃惠玲/攝影)

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

2021-12-01 15:02

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣