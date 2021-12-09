2018年血案11人喪命 賓州撥660萬重建生命樹猶太教會

位於匹茲堡的「生命樹」猶太教會2018年發生血案，造成11人死亡，日前賓州州政府承諾將提供660萬元資金，協助該教會重建。(美聯社)

2018年賓州發生一起針對猶太 人的暴力事件，一名男子鮑爾 斯(Robert Bowers)持槍闖入位於匹茲堡的「生命樹」(Tree of Life)猶太教會掃射，造成八男三女共11人死亡、七人受傷；日前州府承諾將提供660萬元資金，協助生命樹教會重建。

民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)6日參觀生命樹教會時宣布這項計畫，並表示重建資金將由州府專案撥款；生命樹教會已決定聘請曾參與德國柏林猶太博物館(JMB)、香港城市大學邵逸夫創意媒體中心等知名建築的里柏斯金(Daniel Libeskind)設計，新的生命樹教會園區會預計將會包含一個紀念館、禮拜堂，和一個屠殺紀念中心。

沃爾夫在參觀完生命樹教會後表示：「來到這裡總是讓人不禁回想起案發當天痛苦的回憶，衷心地希望重建後的生命樹教會園區，能夠成為一個令人反思、具有教育 意義及治癒人們心中不安的地方，不僅能為社區民眾服務，也能為來自各地的遊客服務。」

在槍案中倖存的牧師麥爾斯(Jeffrey Myers)說：「州府的資助將讓這個曾有不堪回首過往的地點，搖身一變成為一個充滿希望、教育和紀念意義的地方。」

此外，沃爾夫參觀教堂當天，正好是猶太教光明節的最後一天，因此麥爾斯送了州長一個猶太教燭台，並說：「州長在今日宣布資助計畫，實在是給我們猶太社區一份最棒的光明節大禮，這個時機無可挑剔。」

犯下此案的卡車司機鮑爾斯在被捕後面臨至少60項的聯邦指控，檢察官起訴後已向法院具體求處死刑；然而，鮑爾斯不但不認罪，還曾大言不慚地表示「所有猶太人都該去死」。