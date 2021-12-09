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新州學區疫情拉警報 停課聲浪再起

編譯洪毅／綜合報導

新澤西州學區新冠疫情再度拉警報，目前是9月追蹤全州學區疫情狀況以來最嚴峻的時候，學校再度停課或減少到校時數的消息再度浮現；不過學生到學校的受教權依然是州政府極力捍衛之事，故對疫情只能小心謹慎、嚴陣以待。

新澤西州媒體NJ.com報導，新州學校上周的確診數為：學生3024例、教職員858例，染疫率分別為千分之2.66及4.41，是自9月追蹤全州學校疫情以來的最高數字；與之對應的是，新州目前的七天平均每日疫情數為4月以來之最。

疫情升溫非常快速，以友聯市(Union Township)為例，11月首周，只有1名學生染疫，到截至該月11日那周，竄升到26例，再下一周為37例，再下一周為40例；到感恩節後，截至上周末又有72人染疫。

本學期以來，涉及到三人以上的校內群聚感染共217件，因此染疫者為1172人；一些學校再度祭出停課或減少到校時數，但截至6日，新州2500間學校中、只有24間停課，其中公立學校只有1間，另有因屬身心障礙特教學校而不得不為。

「不要讓學校停擺」目前依然是從州政府到學區官員間極力捍衛之事，州長墨菲(Phil Murphy)就表示，目前沒有相關計畫。

唯一停課的公立學校為位於華盛頓市(Washington Township)的長谷中學(Long Valley Middle School)，當地學區官員特納米安(Peter Turnamian)也說，他知道轉為遠距教學「令人失望且不安」，將全力維持學校運作，該校也將在9日重啟。

友聯市所屬的學區則暫時改為只上半天課，該地學區官員泰勒(Scott Taylor)在致家長信函中承認，他知道此舉會讓很多家長感到困擾。

目前尚不清楚學校疫情激增，是否與感恩節假期團聚有關；此外，近期疫情激增，但是本月初開始，5歲至11歲兒童已獲准接種輝瑞疫苗。

在這樣的背景下，許多學校只能嚴陣以待，避免校內群聚；例如一些郡要求，只要學生檢測陽性，就必須在家隔離14天，而且不能因之後檢測「還陰」而提早回學校。還有些學區建議，感恩節假期曾前往新州之外的學生，應自主隔離七至十天。

疫情 學區 新州

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