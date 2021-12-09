新州華裔速滑姊弟為冬奧拚搏 爭取美國隊預選賽資格

華裔短道速滑姊弟Katherine Liu（右）與Justin Liu（左）。(花園州速滑俱樂部提供)

隨著2022年北京冬奧會臨近，新州一對華裔短道速滑姊弟也離他們的夢想越來越近。畢業於日脊高中(Ridge High School)的18歲小將Katherine Liu，已在即將到來的猶他州 美國奧林匹克選拔賽上占據一席之地，她的弟弟、16歲的Justin Liu還在為之努力拚搏。

Justin Liu過去六個月一直在猶他州鹽湖城接受線上教育和每日迴圈密集訓練，力拚冬奧會選拔賽名額。他很遺憾地錯過了前12個通過資格預審的名額，現在正在訓練以爭取足夠快的時間來贏得僅剩的四個名額之一。

Justin Liu說，錯過了前12名是一個「毀滅性的打擊」，「從那以後，我一直在壓力下努力訓練，以確保我能在這場盛大的賽事中獲得最後一個名額」。一旦成功取得選拔賽資格，他將成為今年參加男子組比賽的最年輕選手。

為了參加奧運 會選拔賽，Justin將不得不在重壓下以最快速度前行——但在他的短道職業生涯中，壓力下的訓練從未改變。從四歲開始，Justin Liu已在冰場上馳騁11年，獲得無數榮譽：從連續五年保持不敗的年齡組全國冠軍頭銜，到在美洲杯上始終高於許多高級滑冰運動員 ，他的能力使他實現了遠大夢想。

華裔短道速滑姊弟Katherine Liu與Justin Liu在比賽中。(花園州速滑俱樂部提供)

Justin說，他從八歲開始參加國家級比賽，一直想在2022年奧運會上抓住一個名副其實的機會，「這也歸功於我的教練，以及在孤立的訓練環境下讓我保持進步的能力。每次我參加比賽時，我都會感受到其他人的壓力，人們的期望也給我帶來了更大的壓力」。

搬到猶他州備戰冬奧後，Justin發現自己處於該國速度滑冰最好的訓練環境之一，「這裡有很多很棒的滑冰運動員，我每天都會和他們一起訓練，一天兩次，我們可以完全使用這些世界一流的設施。與更多經驗豐富的運動員一起滑冰，也通過推動我變得更強並獲得經驗和策略」。

美國奧體訓練中心讓Justin今年離自己的目標又近了一步，但他仍然想家、想念新澤西，「通過在這個年齡進行奧運選拔賽，我只是想向其他有抱負的運動員展示，只要保持專注和專注，在這項運動中永遠可能實現你的目標」。

冬奧會選拔賽將於12月17至19日在猶他州奧林匹克橢圓形體育場舉行，晚9時在NBCSN有現場直播。