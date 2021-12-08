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新州酗酒犯浪子回頭 聖誕節前夕免費為貧困童剪髮

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州32歲理髮師桑納托里過去是社會中的「問題人物」，但在洗心革面後決心回饋社會，利用自己的一技之長，為貧困家庭的孩童提供免費理髮。(取材自臉書)
新澤西州32歲理髮師桑納托里過去是社會中的「問題人物」，但在洗心革面後決心回饋社會，利用自己的一技之長，為貧困家庭的孩童提供免費理髮。(取材自臉書)

新澤西州帕拉姆斯(Paramus)一名32歲理髮師桑納托里(Bryan Senatore)過去是社會中的「問題人物」，多年來酗酒成癮的惡行經常惹是生非；但在洗心革面後他決心回饋社會，利用自己的一技之長，為貧困家庭的孩童提供免費理髮。

桑納托里表示：「我找了另外三個理髮師朋友做這件事，一起幫助那些無法負擔理髮費用的家庭，我們犧牲一兩天放假的時間，給這些孩子剪個頭髮。」

桑納托里選在聖誕節的前夕、亦即12月12日上午10時至下午5時，協同他的理髮師好友們托雷斯(Brandon Torres)、費爾柯尼(Vincent Falcone)和札維德斯(Ryan Zadvydas)，至非營利組織「霍桑男孩與女孩的俱樂部」(Hawthorne Boys and Girls Club)為孩子們理髮。

「我自己經歷過許多人生的低潮，但總是有人適時的幫助我。如今我已經不再是過去那樣，所以我覺得我有義務回饋社會、盡可能幫助所有需要的人。」已成功戒酒長達五年的桑納托里說：「幾個月前，在學校正準備開學的時候，我們也做了一樣的活動，那時候我們一天至少為40至50人剪頭髮。」

當時桑納托里認為，開學前為孩子們整理好頭髮，能讓孩子們上學時充滿信心；這次他希望，孩子們能帶著自信開開心心地回家，度過一個「漂亮的」聖誕節。

這次活動無需預約，而且桑納托里還會接受民眾提供捐款、玩具或大衣給孩子們；他也希望類似慈善的活動可以延伸到北澤西以外的地區，「我的期待是，全國所有的理髮師都能為他們的社區提供這樣的服務」。

另外，桑納托里最近在社群媒體Instagram爆紅，起因是一段累積180萬點閱率的影片；畫面中他在為客人理髮時會輕吻對方的額頭一下，客人們的反應也都相當有趣，甚至引起知名節目今日秀(Today Show)的關注。

聖誕節 新澤西州 社群媒體

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