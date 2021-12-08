我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

費城今年凶殺案超500起 檢察官稱無危機：觀光客多多來

編譯柯立偉／綜合報導

費城警察局的統計數據，今年截至6日為止費城市共有521起凶殺案，較去年同期的462起上升約13%，另外槍擊事件多出4.4%、持槍搶劫上升24.7%；但檢察官克拉斯納(Larry Krasner)卻表示，他不認為費城的治安危機正在上升，還鼓勵觀光客多多來這座美麗的城市，盡情享受費城的一切。

克拉斯納在例行記者會上指出，槍枝暴力的相關犯罪確有上升，但不能就此認定費城治安惡化，因為其他類型犯罪明顯下降；他引用統計數據指稱，相比於去年，非關槍枝暴力的搶案下降13.8%、妨害性自主案件下降11%、重傷害下降7.1%，以商家為目標的竊盜案更大幅降低55%。

克拉斯納說：「費城既沒有無法無天的危機，也沒有天理難容的治安問題，所有與槍枝犯罪無關的犯罪都顯著下降，因此我鼓勵所有觀光客多多到費城走一走，盡情享受這座美麗的城市提供的一切美好的服務。」

針對近日各家媒體報導大篇幅報導費城治安惡化的問題，克拉斯納批評媒體「偏頗」，只關注槍枝犯罪數量的上升，卻沒看到非槍枝犯罪的犯罪率顯著下降的事實。

他說：「我不是說未持槍的妨害性自主行為或拿石頭打人家腦袋不是可怕的罪行，但這就不是槍枝暴力，我們在處理統計數據時，真的要小心這些數字背後的陷阱；媒體為了賺點擊率、衝高報紙銷量，常選擇性地報導一些重口味的新聞，但這些都不完全是事實。」

2018年經歷喪子之痛後創立非營利組織「未決謀殺案受害家庭聯盟」(FUMVP)創辦人克勞福德(Stanley Crawford)對克拉斯納的說法非常不認同，批評他「麻木不仁」；克勞福德說：「看看多少人被謀殺，檢察長還有心情去區分槍枝犯罪與非槍枝犯罪？是要多麻木不仁才講得出這種話？」

費城 觀光 警察

上一則

新州酗酒犯浪子回頭 聖誕節前夕免費為貧困童剪髮

下一則

捲性侵被革職 費城汙點警察9年後升官

延伸閱讀

費城教師荒 1900職缺無人應徵 校方更難管教學生

費城教師荒 1900職缺無人應徵 校方更難管教學生

感恩節後遇劫 天普大學大四生成槍下亡魂

感恩節後遇劫 天普大學大四生成槍下亡魂
費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄
55歲婦遇害 費城今年謀殺案達500宗 創21年新高

55歲婦遇害 費城今年謀殺案達500宗 創21年新高
華府打擊暴力 舉報非法槍枝最高獎金5000元

華府打擊暴力 舉報非法槍枝最高獎金5000元
費城僑團強烈譴責族裔仇恨暴力事件

費城僑團強烈譴責族裔仇恨暴力事件

熱門新聞

德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
芝加哥華埠7日下午發生一宗殘暴槍擊案。(讀者提供)

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

2021-12-07 23:10
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心