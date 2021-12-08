費城今年凶殺案超500起 檢察官稱無危機：觀光客多多來

據費城警察 局的統計數據，今年截至6日為止費城市共有521起凶殺案，較去年同期的462起上升約13%，另外槍擊事件多出4.4%、持槍搶劫上升24.7%；但檢察官克拉斯納(Larry Krasner)卻表示，他不認為費城的治安危機正在上升，還鼓勵觀光 客多多來這座美麗的城市，盡情享受費城的一切。

克拉斯納在例行記者會上指出，槍枝暴力的相關犯罪確有上升，但不能就此認定費城治安惡化，因為其他類型犯罪明顯下降；他引用統計數據指稱，相比於去年，非關槍枝暴力的搶案下降13.8%、妨害性自主案件下降11%、重傷害下降7.1%，以商家為目標的竊盜案更大幅降低55%。

克拉斯納說：「費城既沒有無法無天的危機，也沒有天理難容的治安問題，所有與槍枝犯罪無關的犯罪都顯著下降，因此我鼓勵所有觀光客多多到費城走一走，盡情享受這座美麗的城市提供的一切美好的服務。」

針對近日各家媒體報導大篇幅報導費城治安惡化的問題，克拉斯納批評媒體「偏頗」，只關注槍枝犯罪數量的上升，卻沒看到非槍枝犯罪的犯罪率顯著下降的事實。

他說：「我不是說未持槍的妨害性自主行為或拿石頭打人家腦袋不是可怕的罪行，但這就不是槍枝暴力，我們在處理統計數據時，真的要小心這些數字背後的陷阱；媒體為了賺點擊率、衝高報紙銷量，常選擇性地報導一些重口味的新聞，但這些都不完全是事實。」

2018年經歷喪子之痛後創立非營利組織「未決謀殺案受害家庭聯盟」(FUMVP)創辦人克勞福德(Stanley Crawford)對克拉斯納的說法非常不認同，批評他「麻木不仁」；克勞福德說：「看看多少人被謀殺，檢察長還有心情去區分槍枝犯罪與非槍枝犯罪？是要多麻木不仁才講得出這種話？」