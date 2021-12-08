捲性侵被革職 費城汙點警察9年後升官

曾在費城警局擔任警察的佩吉多年來行為不檢事跡頻傳，如今卻獲聘擔任費城警長辦公室的官職。(費城市府網站)

曾在費城 警局擔任警察 的佩吉(Michael Paige)多年來行為不檢事跡頻傳，也曾被停職，甚至在2012年被控性侵 ；如今這樣的一名汙點警察，卻獲聘擔任費城警長辦公室的官職。

自1990年佩吉加入警察部門後，他在五年內被主管通報兩次違規並遭到解職；法律文件指出，佩吉在德耶蘇斯(Moises DeJesus)死亡案件的調查中，不僅怠惰工作在執勤中睡覺，還對調查過程撒謊。

此外，2007年佩吉遭到男子哈里斯(James Harris)指控性侵，被迫在公園為佩吉口交；但是在費城警察工會協助下，即使DNA罪證確鑿，佩吉最終仍被無罪釋放，且透過仲裁恢復職位。

事後哈里斯又提起民事訴訟，陪審團於2012年裁決佩吉「侵害對方身體自主權」，需賠償哈里斯16萬5000元；但哈里斯的律師杭博(Brian Humble)表示，至今佩吉一毛都未付。

最近費城警長羅謝爾‧彼拉(Rochelle Bilal)任命佩吉任官，彼拉的發言人泰瑞莎‧蘭迪(Teresa Lundy)僅坦承佩吉確實為費城警長辦公室服務，但未多做回應；根據警察薪資紀錄，佩吉的年收入高達10萬元。

談到案發當天的經過，哈里斯仍無法平復心情，他曾在2012年的訪談中這麼形容：「事情發生時我只想死，到現在我還是有這樣的感覺」；事後哈里斯雖然立刻向檢察官舉報，但是在民事法院的聽證會上，法官卻認定兩人為合意性交。

儘管佩吉在性侵案後復職，但2014年市府駁回佩吉的升遷申請；工會雖然代表佩吉提出申訴，但最後還是敗訴；同時，杭博仍試圖為哈里斯討回佩吉應附的16萬5000元。

然而，由彼拉主導的費城警長辦公室並第一次傳出雇用爭議人士；她擔任局長的第一年就發生三起關於人事任命的訴訟案，其中一起的和解金就斥資近50萬元。