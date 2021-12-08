新州郵差偷紓困支票 全被隱藏式攝影機拍下來

郵政總局郵差布魯金斯涉嫌利用職務之便，偷竊收件人的信用卡或新冠肺炎聯邦紓困支票，日前落網。(ABC電視台截圖)

美國郵政 總局(USPS)郵差布魯金斯(Parrish Brookins)日前落網，他涉嫌利用職務之便偷竊收件人的信用卡或新冠肺炎聯邦紓困支票 ；29歲布魯金斯的部分犯行，被調查人員在他的郵車上裝設的隱藏式攝影機拍下，成為定罪鐵證。

新澤西州代理檢察官瑞秋·霍尼格(Rachael Honig)表示，來自東橘郡的(East Orange)布魯金斯被控一項郵政總局職員竊盜郵件罪。

今年1月到7月，布魯金斯負責運送的埃塞克斯郡(Essex County)維隆納鎮(Verona)與蒙特克萊爾鎮(Montclair)郵遞路線，發生多封信用卡郵件消失的案例。

法院文件顯示，郵政督查局調查員為釐清案情，對一名涉嫌偷郵件的男子申請搜索票，搜查此人的Instagram帳號；調查員7月在此人車上逮捕他，並從車內起出多封偷來的郵件。

調查人員在此人的Instagram帳號中，發現許多關於偷竊郵件的內容，以及討論紓困支票的群組聊天訊息。

郵政督查局一名調查員發現，Instagram帳號中的一張照片顯示21張財政部紓困支票遭竊，其中18張來自布魯金斯負責的維隆納郵遞路線。

調查人員表示，布魯金斯與同夥啟用偷來的信用卡盜刷，他還偷竊多張財政部寄給維隆納居民的紓困支票。

相關調查發現這個Instagram帳號所有者與布魯金斯的Instagram帳號有所關聯，調查人員遂於布魯金斯的郵車上安裝隱藏式攝影機蒐證。

攝影機畫面拍下布魯金斯偷竊財政部支票郵件的關鍵畫面，他把這些郵件放進自己的口袋。

若竊盜郵件的罪名成立，布魯金斯可能面臨最高五年徒刑，併科25萬元罰款。