各界愛心人士為見義勇為受傷女生盧敏惠捐款 彰顯華人團結力量

美國青年領袖聯盟和青年領袖基金會代表為盧敏惠頒發見義勇為證書及獎學金。圖中捧花者為盧敏惠。

眾人拾柴火焰高，費城 見義勇為被襲受傷女生盧敏惠（Christina Lu）牽動萬千人士的心。12月5日，紐約熱心人士專程來到費城，帶來了72位愛心人士的捐款，傳遞華人 團結的力量

捐款儀式在費城中央高中（Central High School）校園內舉行。紐約樂家玩具批發商及朋友圈的愛心人士72人，自發為日前在費城地鐵上挺身而出，伸張正義反遭群毆受傷的華裔女生盧敏惠捐款，共計13,430美元。賓州華人僑團聯盟主席盧文斌、光華華人協會董事長趙毅、光華中文學校校長、大費城華人文化中心的代表參加了頒獎和捐贈儀式。

盧敏惠及家人在現場接受了捐款，並向所有捐款者表示感謝，同時也感謝老師及同學的大力支持。盧敏惠謙虛的說：我不是英雄，我只是幫助需要幫助的人，這也是我今後繼續要做的事情。在寫滿捐款者名字的表格中，寫著「愛心傳遞，來自紐約的一份溫暖獻給為正義受傷的好姑娘」，語言樸實無華，卻字字動人。捐款證書上，畫著許多小小的愛心，融匯成一個巨大的心形，彰顯華人群體友愛及團結的力量。

當天，美國青年領袖聯盟和美國青年領袖基金會的代表也來到費城，為盧敏惠頒發見義勇為獎學金證書和獎金1萬美元，以表彰她路見不平、保護弱者，反對種族歧視 與霸淩行為的勇敢精神。【圖文報導：彭林】