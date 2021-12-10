各界愛心人士為見義勇為受傷女生盧敏惠捐款 彰顯華人團結力量
眾人拾柴火焰高，費城見義勇為被襲受傷女生盧敏惠（Christina Lu）牽動萬千人士的心。12月5日，紐約熱心人士專程來到費城，帶來了72位愛心人士的捐款，傳遞華人團結的力量
捐款儀式在費城中央高中（Central High School）校園內舉行。紐約樂家玩具批發商及朋友圈的愛心人士72人，自發為日前在費城地鐵上挺身而出，伸張正義反遭群毆受傷的華裔女生盧敏惠捐款，共計13,430美元。賓州華人僑團聯盟主席盧文斌、光華華人協會董事長趙毅、光華中文學校校長、大費城華人文化中心的代表參加了頒獎和捐贈儀式。
盧敏惠及家人在現場接受了捐款，並向所有捐款者表示感謝，同時也感謝老師及同學的大力支持。盧敏惠謙虛的說：我不是英雄，我只是幫助需要幫助的人，這也是我今後繼續要做的事情。在寫滿捐款者名字的表格中，寫著「愛心傳遞，來自紐約的一份溫暖獻給為正義受傷的好姑娘」，語言樸實無華，卻字字動人。捐款證書上，畫著許多小小的愛心，融匯成一個巨大的心形，彰顯華人群體友愛及團結的力量。
當天，美國青年領袖聯盟和美國青年領袖基金會的代表也來到費城，為盧敏惠頒發見義勇為獎學金證書和獎金1萬美元，以表彰她路見不平、保護弱者，反對種族歧視與霸淩行為的勇敢精神。【圖文報導：彭林】
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