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大費城僑學界預祝 2022 年北京冬奧會圓滿成功

本報費城訊
參加預祝儀式的各界僑領們合唱冬奧歌《向世界微笑》
參加預祝儀式的各界僑領們合唱冬奧歌《向世界微笑》

  大費城僑學界華人社團聯席會，12月5日在華埠鼎華居運動中心舉行一場別開生面的奧運火炬傳遞活動，預祝2022年北京冬奧會圓滿成功。費城市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉（Mark Squilla），賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一、費城華埠發展會執行主任陳國賢、費城法官傑米（Jamie D.）、費城76人隊副總裁羅傑斯（Sunshine Rogers）與各界僑領200多人，齊聚一堂，彰顯海外華人華僑的中國心，愛國情，共同祝願北京冬奧會圓滿成功。中國駐紐約總領館總領事黃屏通過視頻，向費城僑胞表示感謝，同時也送上了對北京冬奧會的祝福。

  大費城僑學界秘書長張天晨帶領秘書處成員，在費城市政廳前，與政府官員舉行象徵性火炬交接儀式，然後手持火炬，從市政廳沿路跑至華埠鼎華居。各界僑領手持中美兩國國旗，夾道歡迎，費城舞獅隊金獅起舞，鑼鼓齊鳴，通過宣揚體育運動的形式，傳遞相互理解、友誼、團結和公平競爭的奧林匹克精神。

  歐大衛、斯奎拉、孫一、陳國賢、傑米、羅傑斯先後發言，他們表示，奧林匹克火炬傳遞，預示著奧運會即將拉開序幕。火炬沿途傳遞和平與友愛的資訊，體育是人類共同的精神家園，它將世界各地的人們匯聚在一起，友好競技。奧運精神薪火相傳，已不僅是一種體育運動精神，更象徵著世界和平、和諧、合作，象徵著友誼與團結。這種精神已超越了體育運動範疇，成為一種普世性的認同。無論我們來自哪裡，都是彼此相通的人，讓我們一起運動、一起流汗、一起歡樂！

  孫一同時代表賓州州長沃夫（Tom Wolf），感謝大費城僑學界多年來辛勤服務並領導社區，為賓州作出的卓越貢獻。他堅信，每一位的文化自信與自豪，都將成為寶貴的財富，在未來的日子裡激勵鼓舞更多人。祝願所有的奧運健兒們，在冬奧會上賽出風格、賽出水準，馬到成功！

  張天晨致答謝辭，他表示，新冠疫情讓冬奧的組織籌備工作更加困難，相信中國有能力舉辦一屆安全、成功的賽事。每一個人都應享有從事體育運動的可能性，而不受任何形式的歧視。期盼見證各國運動健兒為實現體育夢想的執著和堅持，疫情沖散不了運動員們的參賽熱情，也阻擋不了全世界體育愛好者們吶喊歡呼的熱鬧場面。

  最後，眾人齊唱冬奧歌《向世界微笑》，嘹亮的歌聲彰顯著奧林匹克精神跨越國界、種族、年齡，凝聚人心、增進瞭解的偉大力量。【圖文報導：彭林】

冬奧會火炬交接儀式。左3-5為張天晨、孫一、斯奎拉
冬奧會火炬交接儀式。左3-5為張天晨、孫一、斯奎拉

費城 北京冬奧 奧運

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