新州地道臺灣古早味 林宮台菜 團購火熱進行中

林宮供應各種臺灣特色美食

“您吃健康快樂就是我們最大的收穫！”《林宮台菜》一間座落在新州 Morristown鎮的地道臺灣小食店,老闆林先生幾十年如一日秉持著這個理念為大家提供新鮮的有機蔬菜 和美味的菜品！目前團購仍在火熱進行中，臺灣肉粽、金門高粱酒秘製的臺灣香腸、鹵豬手等等地道的臺灣古早味，滿足數量林老闆可親自擔任送貨服務！

老闆林先生平日裡不僅親自照料他那些可愛的有機蔬菜，保證餐館裡的食材健康新鮮，還把它們合理健康的運用起來，做出一系列的養生飲品！節假日期間特別推出地道臺灣風味的豬腳麵線（僅限堂吃），還有三杯活殺土雞、麻油雞，農場特供的真正土雞，物超所值,可享受味美的雞中極品！

“拋舍城中雜，至此人間畫”一道道小巧的臺灣美食 令您感受到久違的歡樂。林宮還有各式海鮮、臺灣土雞、老鼠斑、土魠魚羹、雞卷、甜不辣、自製魚丸、XO醬海鮮、烤魚下巴、絲瓜麵線、薑蔥炒小魷魚、清蒸蔭豉蚵仔、現剖鮮蠔、清蒸魚、瓠瓜煎、苦瓜釀肉、苦瓜鹹蛋....等等，樣樣都爽口入味，無一不是色香味齊全，讓食客回味悠長。

濃鬱鄉情盡在林宮台菜973-998-5057，地址： 40 Speedwell Ave., Morristown, NJ (Century 21百貨公司有停車場) ，歡迎大家來電預訂，美食共用！