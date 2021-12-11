品正宗東北菜 請來一品香 來自黑土地的翠花給您上酸菜

白山黑水東北情，廣袤的黑土地，獨特的氣候孕育出獨具特色的東北菜。手工水餃，鍋包肉，酸菜燉排骨，溜肉段，五彩大拉皮，溜三樣……等等讓大家耳熟能詳的正宗東北菜，一品香一定會讓您回味無窮，食之不忘。

俺們東北最硬的菜就是酸菜，它是最具特色的東北家常菜。在東北，每年入秋家家開始醃漬 酸菜。酸菜可以最大限度地保留白菜原有的營養成分，同時還含有大量的乳酸菌 ，能改善人體的腸道功能，幫助消化。一品香採用手工製作的東北大酸菜和精選上等排骨，慢火細燉中讓酸菜的爽口巧妙地融合了排骨的鮮香，這樣燉出來的排骨不油膩，吃起來口感好，一上桌瞬間就被搶光。

北方水餃也是大家非常喜愛的美食 之一。逢年過節，親人團聚，生日聚會等活動大家都喜歡圍坐一起吃一頓熱騰騰的水餃。一顆顆水餃如同一個個元寶包含著滿滿的吉祥和祝福。一品香的水餃不同於外面買的水餃，從肉餡的製作，以及和麵，擀皮到包全部為手工打造，這樣製作出的水餃皮薄餡大，蒸煮不爛，皮的口感更勁道，味道也正宗地道。一品香為大家提供特色東北酸菜水餃，三鮮水餃，白菜水餃，芹菜水餃和羊肉水餃等多種味道供您選擇。

提起鍋包肉大家一定不陌生，在東北，鍋包肉甚至成為各大廚師考核的標準菜之一。東北人對鍋包肉的鐘情不亞於酸菜，一道看似簡單的菜做起來可是很有講究。首先原料要選擇新鮮的豬里脊肉，切薄片醃製入味，再裹上炸漿炸至金黃色，最後下鍋熗炒勾芡。一品香的鍋包肉外酥裡嫩，酸甜可口，色澤鮮艷，讓您品嘗到“家”一樣的味道。

一品香的老闆和後廚師傅都是地地道道的東北人，有著東北人的豪爽和熱情，多年來專注經營東北菜，歡迎大家來一品香品嘗美味佳餚，熱情的服務會讓您感受到濃濃的東北情。為了感謝廣大顧客多年來的支持，現有特別優惠：週一至週五付現金可享9折，不含週末及節假日。電話：732-640-1777；11:00am-9:30pm(週二休息)；1778 Lincoln Hwy, Edison, NJ 08817