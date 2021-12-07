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費城教師荒 1900職缺無人應徵 校方更難管教學生

編譯林梅婕／綜合報導

開學至今已三個月，費城學區(Philadelphia School District)飽受教師人力短缺之苦，釋出將近1900個教職員職缺，卻音訊全無；而人力短缺的情況也使校方更難以管教學生，惡性循環不斷。

此外，該學區上月底起有另外50名行政辦公人員得一肩扛起教學的責任，該區學區總監海特(William R. Hite Jr.)形容這已是一場「人力危機」。

位於費城杭亭公園(Hunting Park)一帶的艾迪森高中(Edison High School)，光是教師缺員就有12人；而特教班助教、輔導人員以及其他教職員也都人手不足；其中有些職缺是早在9月就已釋出，但開學後卻愈多教職員離職，導致職缺暴增。

艾迪森高中為費城規模第四大的高中，學生人數超過1000人；「狀況真的很恐怖，」該校資深體育老師羅瑞(Robin Lowry)說：「我們完全招不到任何人。」

根據費城教師聯合會(Philadelphia Federation of Teachers)的數據，艾迪森高中教師短缺的情況為該區最嚴重，其他學校開出的職缺數大多都是個位數；這也代表，今年開學以來全市有幾千名學生都無法受到常任老師的妥善照顧。

海特指出，本月費城學校委員會中公布的數據，全市的教職員空缺數為1869個，受影響的學生多達12萬人，超過200間學校都有缺老師的情形；其中257個職缺是針對老師，其他職缺包括學校護士、督導人員和校車司機，學校護士的空缺比率更高達10%。

此外，艾迪森高中還面臨另一個難題，那就是該校大多學生的家庭狀況並不富裕；該校34%的學生需要特殊教育服務、25%需學習英語、另外還有許多則是受過保護管束、曾有行為偏差的青少年。

羅瑞分析，老師的流動率太高往往更容易造成校園問題，他說：「孩子們進到學校來就開始在走廊上奔跑、亂闖進廁所、破壞科學實驗室，但我們卻沒有足夠的人員可以進行督導，這些孩子們完全失去支柱。」

費城 學區 教育

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