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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

普林斯頓大學加強防疫 要求所有學生每周篩檢2次

編譯林梅婕／綜合報導
常春藤名校普林斯頓大學加強校內防疫措施，要求所有大學生無論是否完成新冠疫苗接種，每周都必須進行兩次的新冠病毒篩檢。圖為普林斯頓大學校園。(Getty Images)
常春藤名校普林斯頓大學加強校內防疫措施，要求所有大學生無論是否完成新冠疫苗接種，每周都必須進行兩次的新冠病毒篩檢。圖為普林斯頓大學校園。(Getty Images)

新澤西州近日新冠肺炎確診人數些微上升，加上最新的變種病毒株Omicron爆發，常春藤名校普林斯頓大學(Princeton University)加強校內防疫措施，要求所有學生、且無論是否完成新冠疫苗接種，每周都必須進行兩次新冠病毒篩檢

自感恩節假期結束後兩天、亦即11月27日，普林斯頓大學新冠肺炎的感染風險程度從「中度」提升至「高度」，迫使該校強化防疫。

不過研究所學生的檢測要求相較於大學生寬鬆一些，尤其是已完成疫苗接種的學生，每周僅需篩檢一次，與27日前的規定維持相同。

篩檢最嚴格的對象則是參加體育隊團體練習和比賽的成員，每周篩檢的頻率高達三次；校方規定他們必需在每周日、二和四的早上10時之前，將篩檢的樣本放進「投遞箱」。

普林斯頓大學染疫風險提升的那一周，共篩檢1萬537個樣本，而其中39人確診；該校發言人霍奇基斯(Michael Hotchkiss)表示：「已更新的病毒篩檢政策將會延續，直到我們的染疫風險程度降到中等以下。」

然而，隨著感恩節連假落幕，新州確診的人數就不斷增加；州府官員指出，1日當天統計顯示多達2471人確診，20人染疫死亡，而連續七天平均單日確診達到七個月以來的巔峰。

雖然科學家們對Omicron的了解仍相當有限，但白宮在1日當天也宣布，加州已出現首起Omicron的感染病例。

篩檢 Omicron 疫苗

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