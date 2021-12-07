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歌星Cardi B稱紐約置產 豪宅其實在新州Tenafly

編譯柯立偉／綜合報導
歌星卡蒂B在社群媒體Instagram上宣布已花費600萬元在自己長大的紐約置產，不過，她所購置不動產的地點，實際上位於新澤西州博根郡的田納福來。圖為卡蒂B日前獲獎。(美聯社)
歌星卡蒂B在社群媒體Instagram上宣布已花費600萬元在自己長大的紐約置產，不過，她所購置不動產的地點，實際上位於新澤西州博根郡的田納福來。圖為卡蒂B日前獲獎。(美聯社)

歌星卡蒂B(Cardi B)日前在社群媒體Instagram上宣布已花費600萬元在自己長大的紐約置產，並搬回紐約州，很期待將來能花更多時間與家人待在一起；不過，她所購置不動產的地點，實際上位於新澤西州博根郡(Bergen)的田納福來(Tenafly)。

卡蒂B在Instagram的貼文中表示：「我和我老公一直希望夠在紐約擁有一個屬於自己的地方，因此我們在亞特蘭大(Atlanta)和洛杉磯(Los Angeles)之外，又為我們的小家庭添購一間房屋；現在我在紐約也有家了，以後和家人在一起的時間一定會更多。」

據報導，卡蒂B以585萬元的價錢買下這棟房子，又花了100萬元的裝修費；其內部裝潢相當豪華，有九間浴室和九個房間、電影院、健身房、恆溫酒窖、吧檯和挑高達10英呎的天花板，稱得上是一座現代宮殿。

雖然卡蒂B購置的這間房屋行政區畫上不屬於紐約州，但由於田納福來只在哈德遜河(Hudson River)河畔，只要沿著帕里薩德斯州際公路(Palisades Interstate Parkway)，跨越喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)，開車25分鐘就可以抵達她長大的紐約市華盛頓高地(Washington Heights)。

卡蒂B出生於1992年，2017年憑藉「Bodak Yellow」讓她成為繼勞琳．希爾(Lauryn Hill)於1998年以來第二位憑單曲排上百大熱門歌曲(Billboard Hot 100)榜首的女歌手；此外，她還於2019年獲得葛萊美最佳饒舌專輯獎，打破了該獎項61年來均由男性饒舌歌手獲獎的紀錄。

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