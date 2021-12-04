新州共和黨議員無接種證強闖議場 議長斥表演搏出鏡

十位共和黨新澤西州議員，因反對出示接種證明或檢測陰性報告的規定，而衝破阻攔強行闖入議場；州眾議員皮德森(右)表示，州警無權阻攔進入議場。(美聯社)

新澤西州議會2日出現混亂場面，多位共和黨 州議員因無視出示接種證明或檢測陰性的新規定，而被州警禁止進入會場；對峙約十分鐘後，十名共和黨議員衝破阻攔強行闖入；但僅數小時，新州 上訴法院就裁定支持共和黨人的提控，暫時凍結進入室內需持接種證明的規定，並將在13日舉行聽證。

望著大廳走廊上的州警，州眾議員 皮德森(Erik Peterson)邊走邊說：「你們無權阻攔我們，這是阻擋我們進入自己的會場。」州眾議員沃斯(Hal Wirths)接著說：「這裡是美國。」他們還把州警的阻攔與專制國家相比。

部分共和黨議員將滿地狼藉的大廳打掃乾淨後，曾被阻擋的議員們步入會議室，全體28名共和黨眾議員得以聚齊開會。

民主黨的眾議會議長柯林(Craig Coughlin)感到憤怒，說疫情期間人人都需遵守規定，而共和黨人卻衝破阻攔強行闖入，這是安保措施的巨大失敗。他說，28名共和黨人是在表演，為了在電視鏡頭露面。

眾議會下月即將開始新會期，2日的表決是要求出示接種證明後的第一次表決，議會入場處的告示明確告知來人：進入州議會的任何場所必須出示接種證明或陰性檢測報告，由州警負責檢查。

但置之不理的共和黨議員表示，新規定根本無法落實，而且違反新州憲法。伯根眾議員(Brian Bergen)說：「新規定毫無公正可言，是歧視政策，製造了接種和沒有接種兩大群體的對立。」

但也有遵守新規定的共和黨人，州參議員霍麗·切皮西(Holly Schepisi)進場時就出示了她的接種證明，並對州警說：「我知道你們是履行自己的職責。」但她在提到新規定時，也是使用貶義詞語。

新州上訴法院發布簡短裁決，同意共和黨人暫停執行新規定的請求，確定13日舉行聽證。

新規定是參眾兩會共同會議的決定，州參議會主席德蘭南(Kevin Drennan)拒絕對2日的事件做出評論。民主黨州長墨菲也發布類似的規定，要求州府員工進入室內需出示接種證明，並批評共和黨人的表現「魯莽」。