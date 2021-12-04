35歲男賓州捷運內性侵酒醉女 乘客未阻止只顧錄影

賓州東南捷運(SEPTA)「市場-法蘭克福線」(Market-Frankford line)日前傳出列車上一名女性乘客遭性侵 ，警方逮捕35歲嫌犯恩戈(Fiston Ngoy)。

今年10月13日，受害女子在搭乘該列車前往上達比(Upper Darby)時遭恩戈性侵，雖然同車許多乘客拿出手機錄影，卻都沒有人阻止或報警；案後警方質疑旁觀者為何沒有干預，但經過調查才發現，大多人並不明白女子當時並非出於意願、而是被強暴。

後來是一名SEPTA的員工查覺有異立刻報警；列車在進站後，警方便上車將恩戈逮捕。

「費城 詢問報」報導，恩戈的律師在聽證會上辯稱，檢方未能提供足夠的證據證明兩人為非合意發生性行為，指檢方「強暴」的控訴並不正確；但檢察官指控恩戈的行為好比大學校園中的男同學，在女同學喝醉或昏倒之餘趁機占便宜的行為。

受害女子身分未被公布，但她在法庭表示案發當天確實喝了點酒；搭上火車後恩戈開始將身體靠在自己身上，她雖然試圖掙脫幾次，但後來不勝酒力而失去意識。

調查員表示，透過監視錄影畫面發現，受害女子多次拒絕並推開恩戈，但恩戈仍強行將女子的褲子脫掉。

恩戈被傳訊的日子訂在明年1月。

本案開庭當天，費城市議會委員會兩名成員針對SEPTA的安全疑慮召開聯合聽證會；聽證會上的主要焦點除了這宗強暴案，還有日前四名青少年騷擾和攻擊一些亞裔學生，涉嫌種族歧視和恐嚇。

然而，SEPTA官員指出，目前費城的警察 部門空缺超過40個，現役警察僅213人；警察工會代表也表示，有些日子會需要大批警力支援，經常導致警力更加吃緊。