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排名資料造假 前天普商學院長波拉特詐欺罪成

編譯陳韻涵／綜合報導
天普大學商學院前院長波拉特，坦承在「美國新聞與世界報導」年度調查中，造假校方排名資料，詐欺罪成立。(6abc電視台截圖)
天普大學商學院前院長波拉特，坦承在「美國新聞與世界報導」年度調查中，造假校方排名資料，詐欺罪成立。(6abc電視台截圖)

天普大學(Temple University)商學院前院長11月29日坦承在「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)年度調查中，造假校方排名資料，藉此調高學費並吸引捐款，詐欺罪成立。

賓州東部地方檢察官辦公室表示，74歲的波拉特(Moshe Porat)在1996年到2018年間擔任天普大學福克斯商學院(Fox School of Business)院長，他涉嫌與同僚造利用各種手段造假學生考試成績、工作經歷等數據，好讓福克斯商學院位居權威高校排名的榜首，讓眾多學生及捐助者誤信其為頂尖學程，多年來錄取率增加四倍也收到許多捐款。

2018年，天普大學向「美國新聞與世界報導」承認，校方商學院企業管理碩士(MBA)線上學程2015年到2018年「排名全國第一」的地位，是數據造假的結果；「美國新聞與世界報導」2015年首次評等MBA線上課程。

校方為排名數據造假一事支付1700萬元，用於與發起訴訟的學生談判和解，並建立認證制度。

波拉特4月被定罪，面臨一項詐欺聯邦刑事指控，以及一項意圖詐欺聯邦刑事指控，此案另外牽涉到其他兩名被告和八名證人。

代理檢察官珍妮佛‧亞比提爾‧威廉斯(Jennifer Arbittier Williams)在聲明中表示，「陪審團認同，在美國高等教育體制內犯下詐欺罪屬於聯邦罪刑。」

威廉斯表示，波拉特造假數據以維持商學院及其線上課程的排名，藉此吸引更多學生申請入學及募款，這種犯罪行為實屬罕見，但「其本質就只是詐欺和貪婪」。

波拉特面臨最高25年徒刑、假釋三年，併科50萬元罰金。

詐欺 天普 威廉

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