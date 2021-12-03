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賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持

編譯柯立偉／綜合報導
賓州高等法院同意上訴審理期間，沃爾夫州長領導的州府強制學生戴口罩的行政命令得繼續實施。(Getty Images)
賓州高等法院同意上訴審理期間，沃爾夫州長領導的州府強制學生戴口罩的行政命令得繼續實施。(Getty Images)

為防止新冠疫情進一步惡化，賓州衛生廳代理廳長艾莉森．賓姆(Alison Beam)於學期開始時即下令全州各級學校強制戴口罩，引起家長及保守派政治人物反彈，訴請法院撤銷行政命令並獲支持；民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)領導的州府上訴後，賓州最高法院同意上訴審理期間，州府強制戴口罩的行政命令得繼續實施。

自2019年年底新冠肺炎疫情爆發以來，美國經歷多波疫情；然而，許多家長及保守派政治人物認為是否戴口罩應取決個人自由，校內強制學生戴口罩的措施更需家長同意，因此巴特勒郡(Butler)、滑石郡(Slippery Rock)的學生家長，及州參議會臨時議長柯曼(Jake Corman)於9月向法院提訴。

柯曼表示，賓姆學期初下令各級學校戴口罩時，並未遵守行政程序法相關規範，越權下令侵犯人民選擇不戴口罩的自由；原告方律師金恩(Thomas King III)也說：「現在的法律爭點不是『戴口罩有沒有用』，而是『州衛生廳是否有權頒布此項政策』，州衛生廳在此事件上已經過度擴張其職權。」

法院支持原告的主張，並於11月10日判決州府命令違法，應於12月4日前撤銷違法行政命令；州府收到判決後隨即擬定上訴策略，賓州高等法院受理此案並定12月8日召開言詞辯論，同時以裁定諭知審理期間州府可繼續實施強制戴口罩的行政命令；賓州高等法院表示：「本裁定的任何內容，不得被解釋為本院對此案的立場。」

如果最終法院判決州府敗訴，決定是否要求學生戴口罩的權力將下放到各校；雖然強制戴口罩仍是一個充滿政治爭議的問題，但包含費城在內的多個城市均已表態無意提早解除口罩強制令。

口罩 賓州 疫情

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