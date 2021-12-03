懷孕染疫… 賓州新手媽住院治療8個月 終能回家過節

賓州婦女瑪麗莎．方提斯4月懷第二胎時確診新冠肺炎，她剖腹產子後便靠葉克膜呼吸，在醫院治療近八個月後，終於在感恩節前一天返家團圓。圖為醫護人員鼓掌歡送方提斯出院。 (ABC電視台截圖)

賓州一名29歲婦女瑪麗莎．方提斯(Marissa Fuentes)4月懷第二胎時確診新冠肺炎 ，她剖腹產子後便靠葉克膜呼吸，直到9月才首次見到出世的兒子；她在醫院治療近八個月後，終於在感恩節前一天返家團圓，連醫師也直呼是奇蹟。

方提斯告訴「早安美國」(Good Morning America)：「感恩節感覺不像真的，因為我能夠和全家人一起坐在餐桌前。我想要掌握每一刻，不希望這一天結束，因為這個日子太美好。」

方提斯4月懷孕約32周時，開始覺得頭暈和呼吸急促；她的丈夫阿德里安．方提斯(Adrian Fuentes)帶她到當地醫院，檢測 發現是陽性後就住進加護病房。兩天後，醫師緊急剖腹，提前兩個月接生名為恩佐(Enzo)的男嬰。

方提斯產後就使用呼吸器和葉克膜續命，之後她使用葉克膜五個半月。方提斯當時尚未接種新冠疫苗 ，因為當時還不建議孕婦打新冠疫苗。

與此同時，恩佐罹患罕見遺傳疾病脊髓性肌萎縮症(SMA)，住進新生兒加護病房，該病症與新冠肺炎無關；阿德里安必須決定妻子的醫療照護，同時因為自己也確診，而必須隔離在家。

阿德里安說：「葉克膜維繫著我太太的性命，而SMA在折磨著我的兒子。」

阿德里安表示，恩佐最後接受一次性的基因置換靜脈注射治療後，並住院54天後，在原訂的6月4日回家。

方提斯一直等到9月11日生日當天，才第一次看到自己的兒子；那天也是她4月住院後，首次親眼見到3歲女兒。

方提斯把與家人團圓當作康復的動力，支持她熬過無數個小時的物理和職能治療；她11月初轉到另一家醫院，立志在感恩節返家，當時醫生甚至預期她要到明年中才可回家。

方提斯24日出院時，醫生直呼是奇蹟，雖然她仍需戴呼吸罩和用助行器，但她終於可在家跟家人一起迎接聖誕節。