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新州7貧窮郵遞區號 疫情受創最重

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西新冠疫情期間受創最嚴重的地區，皆屬全州最窮又最不受重視的地區。圖為醫護人員照顧住進加護病房的染疫病患。(美聯社)
新澤西新冠疫情期間受創最嚴重的地區，皆屬全州最窮又最不受重視的地區。圖為醫護人員照顧住進加護病房的染疫病患。(美聯社)

根據新澤西醫院協會(New Jersey Hospital Association，NJHA)最新釋出的分析數據，新冠疫情期間受創最嚴重的地區皆屬全州最窮又最不受重視的地區，而疫情再次崛起後，這些地區的居民恐怕又得面臨更大的風險。

NJHA在2019年依照影響健康的社會環境因素，將該州各郵遞區號歸納出十個社會經濟環境最差的地區；其中多達七個郵遞區號的人均染疫人數比例，被列為全州最高。

這些郵遞區號分別為08401大西洋城(Atlantic City)、07505帕特森(Paterson)、08608翠登市(Trenton)、肯登郡(Camden)兩區08102和08105、以及紐瓦克(Newark)兩區07102和07108。

該研究透過20個有關健康和社會性的指標，包括慢性病醫療條件、產前護理資源不足、早產兒死亡率、就業狀況、高中畢業率和獲得食物的難易程度，再對新澤西州537個郵遞區號進行分析，

「如果你透過這些數據列出最弱勢的地區，再和疫情間感染人數最多的地區比較，結果會是一致的」，NJHA主席兼執行長凱西‧班奈特(Cathy Bennett)說：「這些數據告訴我們一件重要的事，在有關人口健康的部分，整個州的健康程度與最弱勢地區的健康程度密不可分。」

儘管今年秋天新冠疫情有降溫的趨勢，但近來最近氣溫驟降、市內聚會活動頻率增加，導致確診數又再起。

NJHA研究中心也指出，這些最弱勢的郵遞區號的共同特徵包括取得「醫療補助計畫」(Medicaid)不易、或甚至無法保險、缺乏高中學歷、失業、難以取得食物或負擔健康生活的選擇、以及預期壽命比全州的平均值還減少四年，班奈特說：「對於公衛人員、政策制定者和地方醫療保險業者來說，這是個重要的警訊。」

疫情 新澤西州 醫療保險

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