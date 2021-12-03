連假後疫情飆 新州單日確診數 創7個月來新高

根據新澤西州1日公布的官方新冠肺炎 確診統計，新增確診2471例，染疫病歿20人；隨著感恩節連假結束，連續七天單日新增確診率持續攀升，創下七個月以來的新高。

新州 目前連續七天平均新增確診已增至2031例，比一周前增加13%，更比一個月前增加80%，堪稱今年4月28日以來的新高；此外，截至11月30日該州共1052名確診患者住院治療，突破自10月4日來的最高紀錄；而住院的人當中又有207人在加護病房，其中98人使用呼吸器，30日前的24小時內則有163人出院。

自11月1日以來，染疫住院人數就從700人不斷上升，成長幅度超過50%；不過和去年12月1日的3288人相比，占比仍不到三分之一，而且官方人員表示，目前住院者仍以未接種新冠疫苗 者居多。

新州傳染率於1日維持在1.16，比11月29日的1.18微幅下降；傳染率若大於1，亦即每位新冠肺炎的感染者將病毒傳染給一個人以上。

截至11月26日的最新數據顯示，新州確診率為8.87%，但該數據也可能是受到感恩節隔天篩檢率提升的影響。

針對18歲或以上、且已接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗第二劑超過六個月的成年人，新州公衛官員鼓勵可接種補強針以加強保護力，同時抑制州內確診數字的成長；至於第一劑接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗者，在兩個月後即可接種補強針。

統計指出，截至29日新州已完成疫苗接種的突破感染者共5萬4260人，其中1160人住院，314人死亡，不過占比仍相當少數；而11月8日至14日期間，共計有1萬2138人確診，其中3116人為突破感染，16人住院及一人死亡。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，新州21個郡全都被列為具有新冠肺炎「高風險」傳染性；CDC也建議此類居民無論有無接種疫苗，都應保持在室內戴上口罩的習慣。