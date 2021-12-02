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開車輾死情敵 新州8旬翁認罪判刑10年

編譯柯立偉／綜合報導

三年前在新澤西州孟莫斯郡(Monmouth County)艾斯伯瑞公園(Asbury Park)駕車撞死情敵的現年85歲老翁威斯布魯克(Johnny Westbrook)於今年7月向新州地方法院認罪，並於上月30日判處十年有期徒刑，執行須滿八年六個月方可假釋。

案件發生在2018年12月21日，時年83的威斯布魯克因與時年63歲的里維拉(Daniel Rivera)有感情上糾紛，兩人都喜歡上同一名女子，並在命案發生前數月就曾為該名女子發生肢體衝突；21日當天晚上，威斯布魯克駕駛他的多功能車(SUV)一路尾隨里維拉，並在里維拉走出第三大道與蘭福街(Langford Street)路口的便利商店後，把車開上人行道，踩下油門加速衝撞，還拖行數呎遠導致里維拉傷重不治，最後驅車逃逸。

威斯布魯克離開作案現場後，把車子遺棄在離住宅數百呎外的地點，再走路回到公寓；後續檢調在偵查過程中成功尋獲該輛作案用的多功能車，並在車輛底盤發現里維拉的血跡和頭髮等生物跡證，從而成功定罪。

承辦檢察官表示，原本要以最高可處30年有期徒刑的一級謀殺罪起訴威斯布魯克，但威斯布魯克與檢方達成認罪協商，檢察官同意降級指控，改以普通殺人罪求處10年有期徒刑。

在庭審期間，他的律師曾表示對一名85歲老翁而言，檢方所求處的十年刑期過重，希望法院可以酌減至五年有期徒刑；律師說：「威斯布魯克年歲已高，健康狀況也不佳，且對於所作所為已深感懊悔，被告方請求法院酌減刑期為五年有期徒刑」。

然而，由於威斯布魯克向法院承認，駕車衝撞里維拉時並沒有減速，也意識到此行為必然導致里維拉的死亡，法院最終仍依檢方求刑，判處十年有期徒刑。

檢察官 新澤西州 新州

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