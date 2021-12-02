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感恩節後遇劫 天普大學大四生成槍下亡魂

編譯洪毅／綜合報導
天普大學學生科林頓28日過完感恩節後，在費城市區自家附近遭到搶劫，在扭打中成為歹徒的槍下亡魂。(NBC費城電視台截圖)
天普大學學生科林頓28日過完感恩節後，在費城市區自家附近遭到搶劫，在扭打中成為歹徒的槍下亡魂。(NBC費城電視台截圖)

一名天普大學學生過完感恩節後，在費城市區自家附近遭到搶劫，在扭打中成為歹徒的槍下亡魂；此事凸顯出費城槍枝暴力犯罪的嚴峻性，因為在上周，費城才經歷「第500宗凶殺案」的悲劇性里程碑。

福斯新聞(FOX News)報導，就讀天普大學文理學院的21歲大四學生科林頓(Samuel Collington)與家人過完感恩節後，28日駕著母親的車返回自家附近，在搬東西下車的時候遇劫，一名疑似搶匪者偷偷靠近他身邊，緊接著就是一陣扭打。

28日下午1點32分，費城警方接獲報案，在北公園大道(North Park Avenue)2200號街區附近，科林頓胸部、背部中槍，送到天普大學醫院後，仍於1點57分傷重不治；目前全案仍在調查中，警方目前尚無法提供疑犯的長相或特徵。

科林頓預計明年春季畢業，目前已在市政府實習；天普大學公共安全事務主管里昂(Charlie Leone)表示，天普大學對失去一名前途光明、未來大有可為的政治科學學生感到哀慟，跟他的家人及朋友一樣感到萬分悲傷。

里昂還說，這起事件更加凸顯出籠罩在費城上空的槍枝暴力；上周，費城才經歷「第500宗凶殺案」的悲劇性里程碑。

費城警察局長丹妮兒．奧特洛(Danielle Outlaw)表示，每起兇殺案背後都是沉重的損失，而費城現在卻迎接悲劇性的里程碑，失去500人的沉重，更可以說是幾乎無法為人所領略。

費城 天普 暴力犯罪

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