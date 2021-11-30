國會山莊暴動 偷走波洛西筆電 賓州女要求減罪

賓州女子萊莉‧威廉斯涉嫌在1今年的國會山莊暴動事件中，闖入聯邦眾院議長波洛西的辦公室並偷走筆電。(聯邦調查局照片)

賓州 女子萊莉‧威廉 斯(Riley June Williams)涉嫌在今年元月的國會山莊暴動事件中，闖入眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)的辦公室並偷走筆電；不過威廉斯的律師在11月19日提出一項動議，以法律適用性不符為由，要求撤銷其中一條指控罪名。

檢方指控威廉斯罪名的其中一項為「違反聯邦法律、阻礙執法人員執行任務」，但辯方堅稱干擾選舉人團的認證，並不屬於聯邦法律規範。

今年1月6日，威廉斯與其他數百名川普支持者在國會對選舉人團投票結果進行認證時，闖入國會試圖干預。

聯邦調查員指出，在部分支持者闖入國會後，威廉斯也跟著進入國會並偷走波洛西的筆電；故檢方向威廉斯提出的多項指控中，也包括非法入侵和破壞秩序等罪名。

威廉斯的律師在撤銷動議中說明，過去法院針對「阻礙執法人員執行任務」的判決先例都是歸屬司法機構、或列為準司法權管轄權的範圍，因此聯邦檢察官將干擾選舉人團認證視為「阻礙執法人員執行任務」的說法，不在聯邦法律的範疇。

目前檢方尚未針對這項動議做出回復，法官也未做任何裁決；威廉斯案的聽證會將在2022年2月18日舉行，預計該案的其他動議都會在聽證會之前提出。

法律文件指出，威廉斯與母親居住於多芬郡(Dauphin County)，2017年畢業於賓州的米卡尼斯柏格地區高中(Mechanicsburg Area Senior High School)；威廉斯的父親向聯邦調查局(FBI)表示，1月6日當天他載著女兒前往示威活動，但並未與女兒一同待在現場。