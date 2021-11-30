流感來襲 賓州州大273人確診

流感疫情已在賓州各大學校中漸漸蔓延，賓州州立大學目前已傳出有273起確診病例，高於去年同時期。圖為藥房外擺放籲請民眾打流感預防針的標示牌。(Getty Images)

時序已經入冬，流感病毒也開始蠢蠢欲動，根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新統計數據，今年流感季節已提早到來，且在兒童及年輕人群體中迅速傳播；目前全美各地多所大學已零星爆發流感疫情 ，令專家憂心感染流感的年輕人會在連假返鄉期間，將病毒傳染給家中高齡長輩，使疫情進一步擴大。

專家指出，去年因為民眾普遍遵守防疫措施，戴口罩並保持社交距離，不只有效控制新冠疫情，連帶流感疫情都被有效壓制，導致衛生單位難以預估今年可能流行的流感病毒株為何；另一方面，由於今年民眾普遍防疫疲乏，再加上去年感染流感人數少，使更多民眾的免疫力不足，導致今年流感疫情很可能造成大規模流行。

新澤西州衛生廳流行病學家陳提娜(Tina Tan)表示，雖然無法從去年的疫情狀況推測今年可能流行的病毒株，但依目前流感患者的資料分析，今年可能是H3N2病毒株的A型流感占主導地位；賓州 衛生廳公關部門主管安柏．利格特(Amber Liggett)則指出，這種病毒有較強的毒性，對疫苗的逸脫性也較強；她說：「H3N2病毒株容易引起較多的併發症，死亡率也較高，且容易逃過疫苗的偵測。」

事實上，流感疫情已在賓州各大學校中漸漸蔓延，賓州州立大學(Pennsylvania State University)目前已傳出有273起確診病例，比去年同時期還高；該校公關主任杜波伊斯(Wyatt DuBois)說：「本校公衛部門正密切關注流感疫情發展，並與衛生單位保持連繫，目前已接受衛生主管機關的行政指導。」

相比於去年同時期的高接種率，今年不論是疫苗整體覆率或單一族群疫苗覆蓋率都顯著低於去年，公衛專家呼籲民眾應盡速接種流感疫苗 ；截至本月初，全美共約35%的人接種疫苗，比去年同期的40.3%略低；高危險群的孕婦接種率只有40.8%，相比去年大幅滑落17個百分點。