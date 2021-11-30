野林市砸4000萬 維修澤西海岸百年步道

新澤西州五月岬郡野林市海岸有上百年歷史的木板步道正在進行維修，以迎接明年夏季的觀光人潮。圖為市長拜倫介紹工程。(美聯社)

新澤西州 五月岬郡(Cape May)野林市(Wildwood)澤西海岸一條有上百年歷史，能供輕軌電車行駛的木板步道 正在進行歲修，以迎接明年夏季可能大量出現的觀光人潮；市長表示，歲修計畫預算 預計約為3000萬元至4000萬元左右，目前已先撥款400萬元做為頭期工程款。

市長拜倫(Pete Byron)指出，2019年時偕同州政府官員勘查過木板步道，發現有個別路段的地基已鬆弛，混凝土一觸即碎，因此啟動修復計畫；他說：「若要整條翻新，初估預算約8000萬元，由於沒有那麼龐大的預算，我們要求工程師先檢查出有必要立即修復的路段，針對問題翻新，以盡可能降低成本；這就好像一台40年的老車，你要花1萬5000元買一台全新的發動機，還是只花5000元就能換一部保養狀況良好的引擎？」

自11月中旬開始，野林市就針對木板步道26個街區中的20個進行翻修，由於工程預計時長約五年，將只在旅遊淡季進行修復，以免干擾龐大的出遊人潮；另一方面，此一翻修計畫可能會與鄰近的北野林市(North Wildwood)合作，順道修復該市約10個街區的人行道，不過具體計畫尚未出爐。

事實上，雖然拜倫市長早就有意要翻修整條木板步道，但籌措資金的過程並不順利；他原本向州長提出了一項總預算達5600萬元的計畫，但被同為民主黨籍的州長墨菲(Phil Murphy)否決，墨菲還質疑這項預算的合憲性；後來拜倫甚至想把木板步道改劃為一般平面道路以爭取交通建設資金，但一樣遭到駁回。

最終拜倫重新審視自己的工程方案，並將預算從5600萬縮減到約4000萬，才獲州長同意交付州議會審議，預料州議會將會做出微幅修正通過。