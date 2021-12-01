拜登總統簽署基建法案 新州獲123億元

拜登總統已簽署的基礎建設法，其中新澤西州將可獲得123億元。(美聯社)

拜登總統日前簽署獲得國會兩院跨黨派同意通過的基礎建設法案，其中新澤西州 將可獲得這部法案中的123億元預算 ，其中約一半用於鐵公路建設計畫、約10億元將撥款給橋梁建設、10億元撥給網路建設，其他經費用途還有待擬定。

新澤西州民主黨 籍聯邦參議員布克(Cory Booker)談到這項預算案時，難掩激動之情，說：「這對新澤西州而言是一筆很大很大的交易，能夠將新澤西州再度翻新，舉凡極目望去能看到的道路、橋梁、湖泊、溪流、鐵路、隧道等都會開始動工，我相信這筆預算將能讓州民整體的生活品質有相當程度的提升。」

新澤西州交通廳長黛安．古提瑞茲-斯卡西提(Diane Gutierrez-Scaccetti)表示，州政府仍在擬定如何運用這筆預算的計畫，目前預計除了實體道路興建、擴建或修復工程外，也會納入地下管道重整、環境清理與網路建設。

古提瑞茲-斯卡西提說：「新州大約有284座橋梁目前結構上有一定缺陷，我們還在排定修復這些橋梁的先後順序，有些所需經費過於龐大的可能暫不考慮。」

雖然參議員布克及交通廳長古提瑞茲-斯卡西提對於對於這筆預算都相當期待，但甫贏得連任選舉的民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)卻認為這筆預算可能不夠花；他說：「新澤西州是全美人口最稠密的州，至少在未來五年間，移入人口數會逐年攀升，因此我認為這筆預算應該不足以應付公眾對於公共運輸系統的需求。」