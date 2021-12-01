我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

拜登總統簽署基建法案 新州獲123億元

編譯柯立偉／綜合報導
拜登總統已簽署的基礎建設法，其中新澤西州將可獲得123億元。(美聯社)
拜登總統已簽署的基礎建設法，其中新澤西州將可獲得123億元。(美聯社)

拜登總統日前簽署獲得國會兩院跨黨派同意通過的基礎建設法案，其中新澤西州將可獲得這部法案中的123億元預算，其中約一半用於鐵公路建設計畫、約10億元將撥款給橋梁建設、10億元撥給網路建設，其他經費用途還有待擬定。

新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)談到這項預算案時，難掩激動之情，說：「這對新澤西州而言是一筆很大很大的交易，能夠將新澤西州再度翻新，舉凡極目望去能看到的道路、橋梁、湖泊、溪流、鐵路、隧道等都會開始動工，我相信這筆預算將能讓州民整體的生活品質有相當程度的提升。」

新澤西州交通廳長黛安．古提瑞茲-斯卡西提(Diane Gutierrez-Scaccetti)表示，州政府仍在擬定如何運用這筆預算的計畫，目前預計除了實體道路興建、擴建或修復工程外，也會納入地下管道重整、環境清理與網路建設。

古提瑞茲-斯卡西提說：「新州大約有284座橋梁目前結構上有一定缺陷，我們還在排定修復這些橋梁的先後順序，有些所需經費過於龐大的可能暫不考慮。」

雖然參議員布克及交通廳長古提瑞茲-斯卡西提對於對於這筆預算都相當期待，但甫贏得連任選舉的民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)卻認為這筆預算可能不夠花；他說：「新澤西州是全美人口最稠密的州，至少在未來五年間，移入人口數會逐年攀升，因此我認為這筆預算應該不足以應付公眾對於公共運輸系統的需求。」

新澤西州 預算 民主黨

上一則

芝加哥持槍劫車慣犯落網 年僅11歲

下一則

芝加哥亞裔大團結 催生首個亞裔多數選區

延伸閱讀

應付中國挑戰 國防官員：未來強化關島、澳洲軍事建設

應付中國挑戰 國防官員：未來強化關島、澳洲軍事建設
輝瑞近日將申請16、17歲者補強針授權

輝瑞近日將申請16、17歲者補強針授權
拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停
世界晚報╱ 佛奇：美國恐發生第5波疫情

世界晚報╱ 佛奇：美國恐發生第5波疫情
拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣