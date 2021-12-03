主恩堂感恩節聚會溫馨感人

主恩堂感恩節聚會會眾高唱「獻上感恩」。

位於帕西派尼的新澤西 主恩堂為慶祝感恩節於十一月二十四日（星期三）晚上舉辦了中文，英文及台語三個堂會的聯合感恩聚會。這次是以實體和YouTube 現場直播同時進行，參加現場和線上觀賞近五百人，大家共度了一個溫馨的感恩佳節。

當晚首先由戎翰牧師帶領會衆作感恩禱告，開場由英文堂的Jennifer和David 帶領會眾以中英文合唱「獻上感恩」及「羔羊真配得」兩首詩歌，接著是2021年回顧影片的集錦 : 從復活節 的洗禮，牧師按牧典禮，退修會，暑期青少年短宣，兒童暑期聖經營，英文堂野餐會，中秋節的學生迎新會，到十月的婚禮喜慶等，在疫情 中教會並沒有停止活動。

接著有台語堂王百誠長老，國語堂李曉亮弟兄，英文堂劉愛慈姐妹的感恩分享。沈保羅牧師的信息分享「凡事感恩」：他勉勵大家「當生活給你酸檸檬時，就把它做成甜的檸檬汁。」在疫情中我們雖然遭遇一些困難，但是危機中有轉機，我們除了彼此和睦，追求良善，更要發揮愛心，加強關懷社區中孤苦貧困有需要的人。不論困逆境都要感恩，感恩使我們忘卻煩憂，也帶來更多喜樂和盼望。

感恩分享中間穿插了主恩堂詩班獻詩「我怎能停止歌頌」，英文堂青少年詩班獻唱「Give Thanks」及手鈴詩班的「回應主慈聲」美妙的歌聲和鈴聲增添了會場歡欣氣氛。

接著又觀賞了十多位弟兄姐妹和孩子們的感恩分享短片，尤其孩子們純真感恩的話語打動了每個人的心。最後會眾合唱「數主恩惠」，感恩聚會在張忠和牧師祝禱後結束。