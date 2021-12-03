新澤西華人醫學協會 第二屆年會圓滿拉下帷幕

新當選的理事會由左至右：張天樞醫生，梁松林醫生，周海峰醫生（副會長）， 王愛娟醫生（會長）李芳靜醫生， 何聰醫生和劉浩怡醫生（首任會長）。

新澤西華人 醫生們在新冠疫情 肆虐的日子裡，堅守崗位，守護健康， 拯救生命，以踏實的工作履行其醫學信仰。 在歷盡艱辛之後， 醫生們終於迎來了期盼已久的年會。新澤西華人醫生協會（ANACP分會）2021年年會於11/21/2021 在Edison的金喜酒店舉行。

新澤西華人醫生協會成立於2019年，會員兩百多人，成員橫跨內科、兒科、老年科、神經科、精神科、眼科、耳鼻喉科、呼吸科、心血管科、消化科、婦產科、康復鎮痛科和麻醉科等科，會員遍及整個新州。協會宗旨是加強醫生之間的資訊交流，促進醫生工作生活方面的互動，為社區民眾提供更好的服務.

晚會由著名的資深主持人郭輝醫生和著名的單口相聲丁銘醫生共同主持。會議首先由首任會長劉浩怡醫生做了詳細的工作報告。抗疫期間醫生們踴躍捐款捐物資給中國和美國，為醫院籌得不少抗疫物品，也幫助醫生們及時拿到了緊俏的防護用品。在疫情期間，協會成員參加了電視臺的節目，主辦社區疫情的科普和預防知識的訪談講座，也參與了報刊的科普。醫生們在新冠被稱為“中國病毒”的歧視下，作為橋樑，把社區捐贈送給醫院，並把中國人積極參與捐贈的數目和實況統計總結播放去給主流媒體，大力增加了華人的正面影響。

醫生工作在第一線，辛勤勞作壓力大，醫生協會先後成立了女醫生藝術團包括新的分支醫生合唱團來減壓。劉浩怡會長一馬領先， 帶隊登上了央視的舞臺， 讓國內的親朋好友一睹新澤西女醫的風采！每年北美醫生聯盟的年會上，團結一致的新澤西州 團隊都做出了特殊的貢獻，特別2019年策劃籌辦的北美醫生聯盟的年會，協會更是一馬當先，鼓勵大家成為北美醫生的會員，提高學術交流。最後劉醫生非常自豪地說由於有這個交流平臺，大家都在這人多事雜的環境下保持團結友愛寬鬆寬容的大集體精神，難能可貴！

游若旭醫生宣佈新一屆理事會：會長是Edison王愛娟兒科醫生， 副會長是麻醉科周海峰醫生，理事會成員有VA Hospital 的何聰醫生，East Brunswick的李芳靜醫生，病理科的梁松林醫生和Edison 的張天樞神經科醫生，劉浩怡醫生將留任顧問為醫生協會護航保駕。