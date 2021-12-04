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華人醫療服務部糖尿病講座 “血糖和您——相伴兩不怨” 成功舉辦 内容豐富實用 舉例形象傳神生

新澤西訊

  由新布朗士維克羅伯屋强生大學醫院（Robert Wood Johnson University Hospital）和美門醫院（Monmouth Medical Center）的華人醫療服務部（Chinese Medical Program），以及羅格斯大學醫學院共同為廣大華人社區舉辦的網絡糖尿病健康講座“血糖和您——相伴兩不怨”， 日前在網上成功舉辦，講座中詳盡的内容和生動活潑的例子也讓大家十分受益。

　本次講座特邀內分泌專科王湘兵醫師（XiangBing Wang，MD., Ph.D.）和家醫科林偉如醫師（Karen WeiRu Lin, MD, MS）(如圖) 共同為大家解答問題，原定一個小時的講座在踴躍的觀衆提問和醫生的耐心解答下延長了近半個小時，講座結束後也收到很多患者的電話和郵件，以及微信群中的留言，另外還有很多人表示内容非常豐富信息量也非常大，並希望通過視頻回顧本次講座。

　王湘兵醫師是羅大醫學院的教授和代謝紊亂研究實驗室的主任，他是一位經驗豐富的臨床內分泌學家，多項臨床試驗的首席研究員，王醫生從如何判定糖尿病講起，介紹了爲何糖尿病飲食如此重要，科學飲食的四個原則，怎樣計算每日飲食縂熱量，合理分配三餐，先吃菜后吃飯，盡量選擇食物血糖生成指數（GI）低的主食，保證蔬菜，瘦肉和魚類等攝入，並建議糖友施打新冠疫苗及第三針加强劑。

　羅大家庭健康及多元文化主任，同時也是經驗豐富的家庭科醫生林偉如和王醫生一起回答了很多問題，並舉出很多生動具體的例子幫助大家理解。比如吃水果本身比喝果汁會減緩血糖升高的速度並減低攝取的糖分總量，另外通過隔夜的波霸奶茶來説明泡過一晚上的珍珠因爲吸收了很多糖分會變硬，而不像剛買來那麽柔軟Q彈，來形象的告訴大家不要讓器官長時間浸泡在糖水中，舉例活潑生動，十分傳神。

　華人醫療服務部主任鄒興睿（Stephanie Zou）主持了當天的講座並介紹了華人醫療服務部的服務，以及在五家RWJBarnabas Health醫療系統醫院中的華語團隊，新布朗士維克羅伯屋强生醫院的華人醫療服務部負責人李安琪（Angela Lee）為大家介紹了該醫院華人醫療服務部和相關的服務。

  本次講座的視頻醫院網站正在更新，稍後您可以通過新布朗士維克醫院和美門醫院華人醫療服務部以下的社區講座鏈接來觀看：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach；

rwjbh.org/mmccommunityoutreach，若有相關問題，可通過華人醫療服務部華語專綫咨詢: 732-923-5057。

華人 布朗士 糖尿病

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