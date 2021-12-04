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筷活粵菜真品味 廚技心體會燒臘+粥粉麵飯 還是那個 “味”！

新澤西訊
筷活美食
筷活美食

  筷活品味作為一家傳統的粵菜餐廳，多年來為新州的食客們提供優質的服務和鮮美的菜品。經過與新冠的抗衡之後，筷活林改名不換姓，在原有的美食基礎上，又新增添了精美的粵式小炒，游水海鮮，還有眾多食客們心心念念的廣式乳鴿,高檔口味 “鴿”天下，物有所值；外加“巨大生蠔” 搭配正餐有特價，絕不可錯過!!!

  筷活品味的菜式選擇豐富多樣，餐前小食，老朋友們懷念的各種燒臘，生滾粥，各式撈面，炒粉麵飯全面恢復！精品粵菜，游水海鮮， 港式碟飯，鑊氣小炒 ，親朋聚餐；迎新年新增加的糯米炒龍蝦，芝士焗龍蝦等，避風塘大蟹，高檔口味、珍饈美饌，多種美味菜肴，任君選擇。心服務、新粵菜、新品味，期待新老客戶前來“檢閱”！

  多年來筷活品味保持燒臘的品質和味道。酥脆的明爐燒鴨，燒鴨皮脆有光澤，肉汁多而不帶腥味，油香四溢，美味無比!脆皮燒豬，其皮鬆化，香脆，口感富有層次感，被稱為一絕。一塊肉可以嘗到三種口感，先會感到表皮的香脆，其次會感到脂肪的柔軟，最後會感到瘦肉的甘香，一口咬下去，滿滿的幸福感隨之而來 ，常年接受預訂！

  叉燒是一款具有代表性的粵菜之一，使用醬油、鹽、糖、酒等調味料，使用特製的叉子將其固定再放入爐內燒烤，肉質軟嫩多汁，色澤鮮明。燒味常會配合飯出售，稱為燒臘飯，也會配合米粉，河粉，面等，變化多樣，價格親民，口味絕佳。

  寒冷的冬季來一碗鮮滑的養生粥“筷活”似神仙! 尤其是講究鮮味生滾粥。以生滾白粥為基礎，可根據客人們的喜好和選擇，再用小砂鍋開猛火燒沸，將調好味道的新鮮雞肉，魚片，豬肉，牛肉，扇貝，大蝦等等優質食材加入翻滾的沸粥中汆燙，在肉將熟之際起鍋裝碗，時間拿捏的恰到好處。粥品冒著泡泡呈現在食客們的面前，一匙入口，瞬間快樂似神仙！您只需花大約10塊錢就可以品嘗到正宗的港式粉，麵，燒臘和各款中式、亞洲美食。 各大網站給予物美價廉的好評，最親民的價格，最正宗的港味，等您來品嘗！

  筷活品味新營業時間：11:00am到10:00pm 電話： 908-222-8898/908-222-9898，地址(原筷活林)：4811 Stelton Road, South Plainfield NJ 07080 (Rt.287 Exit 5)

各式燒臘
各式燒臘

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