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新州高速路 每哩花費逾113萬 成本效益全美墊底

編譯柯立偉／綜合報導
一份公路報告指出，新澤西州的公路系統不論在成本效益、維護費用或使用條件等類別上，均敬陪末座。(Getty Images)
一份公路報告指出，新澤西州的公路系統不論在成本效益、維護費用或使用條件等類別上，均敬陪末座。(Getty Images)

自由派智庫「理性基金會」(Reason Foundation)日前公布該基金會第26屆公路報告，指出新澤西州的公路系統不論在成本效益、維護費用或使用條件等類別上，均敬陪末座；不過，新州的交通事故死亡人數排名全國第四少，行經農村地區的州際公路系統整體表現更排名全國第一。

理性基金會指出，新澤西州公路整體排名這麼後段的原因，主要是因為維護費用成本太高，州政府在道路維護上平均每哩支出113.6萬元，比起每哩道路維護平均花費最低的北達科他州的2萬6943元高出42倍；然而，新州道路的結構缺陷問題仍排名全美前三分之一，顯見成本與效益間比例失衡。

另一方面，新澤西州交通堵塞的問題也相當嚴重，報告指出駕駛人每年平均堵車時間86小時；理性基金會交通政策部資深經理費根堡(Baruch Feigenbaum)說：「維護成本過高及堵塞問題嚴重是新澤西州公路系統的兩大致命傷，如果增課汽車燃料稅或通行費的話，應能降低大量出行車輛對交通的影響。」

不過，新州交通部門官員對於這份報告的的研究方法頗有疑義，交通廳發言人詹姆斯(Barry James)說：「多年來本廳提供的資料均與最後報告有些微差異，由於本廳尚未完成對今年報告的分析，會在確定該基金會下此結論的核心依據後再向外界說明。」

事實上，猶他大學一位經濟學者幾年前就曾抨擊理性基金會撰寫報告的方法，指其誤將懷俄明州用於維護「單車車道」的費用拿來與新州用於維護「汽車車道」的費用做比較，只要修正此一問題，新州的交通維護成本與他州相去不遠。

羅格斯大學2016年也曾表示，新州道路平均每英里的維護成本是18萬3757元，即便加入債務比例計算，也才21萬2927元，沒有該基金會宣稱的這麼驚人。

新澤西州 新州 汽車

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