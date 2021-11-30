55歲婦遇害 費城今年謀殺案達500宗 創21年新高

費城55歲居民哈蒙24 日在費城南部社區被槍殺，成為該市今年第500名兇殺案受害者，重現1990年創下的兇殺案最高紀錄。(Getty Images)

費城 55歲居民哈蒙 (Eloise Harmon) 數十年來熱心改善社區，24日卻在費城南部社區被槍殺，成為該市今年第500名凶殺案受害者，創下21年來凶殺案最高紀錄。

常和哈蒙一起為社區做事的74歲街區巡邏隊長盧卡斯(Bonnie Lucas) 說，哈蒙未打擾任何人，只是很關心社區。

盧卡斯說，她和哈蒙1990年代後期努力讓毒販遠離傑克遜街600街區，兩人變得親近，那時哈蒙會陪盧卡斯到地方檢察官辦公室和市政廳宣傳社區警務，解決困擾社區的毐販問題；哈蒙平日還要照顧母親、父親和女兒。

這兩位婦女成功讓街區變得更安全，之後新居民遷入，哈蒙參與社區建設工作。盧卡斯任街區隊長達35年，哈蒙支持她致力街區團結。

哈蒙24日遇害後被送往醫院，當天下午5點19分宣告死亡。

哈蒙的死對費城來說是嚴酷里程碑；2020 年共發生499 起凶殺案，2021年凶殺案達500起，唯一有同一紀錄的另一年是1990 年，當時正值古柯鹼流行高峰期。

警方稱，哈蒙在住家拐角處附近街上被攻擊，胸部中了多槍；當局未逮著任何人，也沒有找到武器。

監控影像顯示，哈蒙在街上奔跑時大喊撥打 911， 不久後槍聲響起。

疫情最初幾個月，許多家庭面臨經濟及其他壓力，針對婦女的家庭暴力報告激增。

據「美國 急診醫學雜誌」(American Journal of Emergency Medicine)，紐約等城市執法單位報告的2020 年3月家庭暴力較前一年同月增加10%，聖安東尼奧警察 局當月電話數量增加18%。

研究人員去年發現費城家庭暴力熱線電話下降後開始逐漸增加，敲響警鐘。

哈蒙之死提醒人們凶殺案嚴重影響非洲裔和棕色人種社區、以及女性受威脅；2020年，女性在費城致命槍擊案受害者中占 6%，今年幾乎翻倍。