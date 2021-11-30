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助遊民募款40萬元淪騙局 新州男認罪

編譯郭宣含／綜合24日電
新澤西州男子達米科(圖)與女友為一名遊民募款數十萬元，但其實是詐騙。達米科日前在聯邦法庭認罪。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州男子達米科(圖)與女友為一名遊民募款數十萬元，但其實是詐騙。達米科日前在聯邦法庭認罪。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州男子達米科(Mark D'Amico)與女友凱特‧麥克盧(Katelyn McClure)共謀捏造一樁感人騙局，佯稱受到遊民博比特(Johnny Bobbitt)協助並為他募款數十萬元，達米科上周在聯邦法庭認罪。

達米科在新州肯登郡(Camden)地區法官希爾曼(Noel Hillman)面前認罪，承認共謀犯下一起電信詐騙(wire fraud)，2020年1月一份起訴書指控達米科，一共犯下16起共謀、電信詐騙和洗錢罪。

根據達米科的認罪協議，共謀電信詐騙最重可拘禁20年和罰款25萬元。

42歲的達米科2020年已在州法院認罪，他的前女友麥克盧與退伍軍人博比特之前也分別承認州與聯邦罪刑；博比特2019年因州控罪而被判五年緩刑，麥克盧和博比特預計要等到2022年年初，才會被宣判聯邦罪刑。

檢察官指出，這三人在2017年年底捏造一則感人故事，他們宣稱麥克盧的車沒油，卡在費城路邊，遊民博比特把身上僅存的20元拿去買汽油給麥克盧；達米科和麥克盧透過募款網站GoFundMe籌得善款，他們稱這筆錢將用來幫助博比特，並接受許多報紙和電視台訪問。調查人員表示，達米科是這起騙局的背後主謀。

調查人員指出，這起詐騙案最後在一個月內獲得1萬4000人約40萬元的捐款，而且整起故事幾乎無一部分真的發生過，這三人2017年10月在費城一間賭場相遇，之後便共謀編造出感人故事。

博比特後來提告這對情侶，指控他們僅分7萬5000元給他，而後當局開始調查。聯邦刑事訴訟書指出，2018年3月以前的募款幾乎被花光殆盡，達米科和麥克盧把大部分的捐款拿來買露營車(RV)、BMW名車，以及支付拉斯維加斯(Las Vegas)與新州出遊的費用。

達米科的判刑內容預計明年3月出爐。

詐騙 費城 新州

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