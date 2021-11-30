新州參眾議會選舉 共和黨增加7席次

新澤西州共和黨在本月份的補選中大有斬獲，卡車司機杜爾更擊敗連任將近20年的民主黨籍參議會議長史威尼，成為大黑馬。(美聯社)

在「紅色浪潮」席捲下，共和黨 籍候選人在本次維吉尼亞州及新澤西州選舉中均有所斬獲；一向偏藍的新澤西州雖由現任民主黨 籍州長墨菲(Phil Murphy)連任成功，但墨菲與共和黨對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的得票差距極為相近，險些翻盤；此外，共和黨在新州 兩會選舉的表現上也有所突破，參議會及眾議會合計共多了七個議席。

自最後計票結果出爐後，新州選委會公布議會兩會當選名單，民主黨在兩會仍有過半優勢，其中參議會拿下40席中24席，眾議會拿下80席中46席，但比起上屆選舉中奪得參議會25席及眾議會52席，此次選舉勝選的席次仍明顯減少。

其中較為引人關注的，是共和黨籍卡車司機杜爾(Edward Durr)打敗在新州第三選區連任將近20年的民主黨籍參議會議長史威尼(Stephen Sweeney)，是本次選舉最令各方意外的一匹黑馬；眾議會的部分，前大西洋市(Atlantic City)市長嘉迪恩(Don Guardian)打敗民主黨籍議員阿馬托(John Armato)，成為新州史上第一位公開出櫃的保守派議員。

新州共和黨發言人懷克斯(Alex Wilkes)指出，這次的選舉結果體現出「民心思變」的風向，提醒執政者現在實施的政策不受選民歡迎；他說：「在民主黨於新州的『一黨統治』之下，民眾承受著通貨膨脹及高賦稅帶來的壓力，當然對現任政府不滿，亟欲改弦更張。」