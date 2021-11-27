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感謝阿富汗難民助美軍 費城地產商免費供屋住1年

編譯柯立偉／綜合報導

美國於8月從阿富汗撤軍以來，大量曾替美國政府工作的阿富汗人爭相逃難來美，賓州費城一位房地產商人艾力克莎．拉格斯德爾(Alexa Ragsdale)為了感謝這些阿富汗人在戰爭期間對美軍及為阿富汗推動民主、平權的貢獻，為這些從此要在異鄉漂泊一生的阿富汗人提供為期一年的房子，以供暫時落腳。

現年56歲、為美國政府工作長達17年的穆尼里(Sayed Mushtaq Muniri)，與妻子、兒女成功抵美後對拉格斯德爾的善舉非常感恩，他說：「自從抵達美國後，遇上的每一個人都盡可能地協助我和我的家人，讓我感到並不孤獨；我希望可以盡快展開在美國全新的生活，也讓兒女接受新的教育；非常感謝住房的安排，我隨時歡迎拉格斯德爾女士來訪。」

拉格斯德爾表示，供應阿富汗難民暫居的房屋雖不是完全免費，但預料聯邦政府可能會補助幾個月；另外，穆尼里接下來找到工作後，也應該會有能力負擔平價租金；她說：「即使他們真的付不出來，那也沒關係，這棟房子可以不花他們一分錢。」

拉格斯德爾指出，她所推出的這個計畫還在起步階段，目前也只有穆尼里一家接受她的幫助，但她希望能夠成立一個非營利組織向外界募款，初步希望至少能夠找到十棟房子；此外，她還成立了一個實物捐助網站，捐贈一些家具給穆尼里一家。

阿富汗 美國 租金

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