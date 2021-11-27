狠毆妻女1死1傷 新州暴力男自盡

新澤西州57歲男子格勒高里．克里曼22日在自宅持球棒打死自己22歲的女兒，妻子雪莉也身負重傷，警方23日在一處林地發現他的屍體。(6abc電視台截圖)

新澤西州 肯登郡(Camden)沃斯鎮(Voorhees)現年57歲男子格克里曼(Gregory Kelemen)，本周稍早在自宅持球棒打死22歲的女兒凱薩琳(Katherine Kelemen)、打傷妻子雪莉(Sheri Kelemen)後逃逸；案發後警方展開追緝，結果於23日上午11時30分在普雷斯頓大道(Preston Avenue)的一處林地發現格勒高里的屍體，警方研判他是自殺身亡。

沃斯鎮警方指出，22日上午接獲報案，指稱環山路(Round Hill Road)100號發現兩名婦女渾身血跡倒臥在街上，隨即派遣救護車將傷者送往天普 大學(Temple University)附設醫院急救，其中凱薩琳到院後死亡，雪莉則身受重傷但情況穩定，目前留院觀察。

警方迅速鎖定格勒高里涉有重嫌，調閱監視器發現他作案後隨即駕車逃離現場，警方循線找到格勒高里時，他已死亡；檢察官 吉爾．梅耶(Jill Mayer)與沃斯鎮警長柏迪(Louis Bordi)均表示，初步可確定格勒高里是飲彈自盡。

附近鄰居對於社區內發生重大命案，以及兇嫌為格勒高里都感到不敢置信；鄰居卡拉．莫利(Kara Morley)說：「我曾經在帶女兒去公園的路上見過一次格勒高里，他給我的樣像是個很文靜的人，很難相信他會做出這種事。」

另一位住在克里曼一家對門的鄰居班奈特(Nick Bennett)則說：「年輕、聰明的凱薩琳本來有一個美好、光明的前程，卻被格勒高里無情地剝奪」；與凱薩琳一同長大的馬斯奇諾(Tony Mascino)也表示：「她是一個非常棒的女孩，一直想幫助別人，我會懷念她的，很遺憾這種悲劇發生在她身上。」

由於凱薩琳是天普大學文學院三年級學生，母親雪莉也是該校醫學院的研究員，天普大學發出聲明沉痛地說：「這起毫無意義的悲劇，影響了整個學校與社區。」