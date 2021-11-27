撞傷人致失工作能力 新州捷運巴士賠200萬和解

男子安東尼六年前遭州政府擁有的「新澤西交通公司」巴士撞上，導致頭部重傷，喪失工作能力；該公司今年8月同意以200萬元和解。(Getty Images)

新澤西州 媒體NJ.com報導，男子安東尼(Kiliek Anthony)六年前遭州政府擁有、「新澤西交通公司」(NJ Transit)營運的巴士撞上，導致頭部重傷，喪失工作能力；安東尼的律師表示，新澤西交通已在今年8月同意賠償200萬元換取和解。

安東尼的律師貝絲．鮑爾 汀(Beth Baldinger)在聲明中表示，當時25歲的安東尼從事教育工作，擁有輔助性專業人員執照，在紐約市 公立學校擔任一對一的特教老師，還創辦為兒童策畫美術課程及活動的公司Kidcasso。

但是在2015年12月1日上午6時左右，安東尼在厄文頓(Irvington)領錢，在科伊特(Coit Street)街口穿越法官路(Chancellor Avenue)，返回他的停車處時，遭到新澤西交通所屬的巴士撞上；當時安東尼走在斑馬線上，且為綠燈。

根據目擊者說法，當駕駛撞上安東尼之前，有兩名乘客曾大聲警告駕駛，說斑馬線上有人。

安東尼的女朋友及新生兒事發時就在車內等著他，而安東尼被撞飛有10至15英呎之遠，頭部、臉部、頸部、背部均受創，且其頭部傷勢嚴重，前額葉等位置的部分腦組織喪失，造成嚴重認知障礙、失憶，還有暈眩、失去平衡等問題。

安東尼之後舉家遷至北卡羅來納州，但至今仍無法駕車，遑論工作。

至於肇事駕駛，後來則被新澤西交通以「半年內的駕駛狀況不佳」而遭到解雇。

鮑爾汀表示，新澤西交通在今年8月同意，以200萬元的賠償達成和解，終結法律訴訟，並已在今年10月將賠償金給付予安東尼；不過對於NJ.com的詢問，新澤西交通現在對此事不願多談。