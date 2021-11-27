新州警路肩開車 撞死人運屍逃逸

新州紐瓦克市警察桑提亞哥在高速公路路肩撞死行人，把遺體短暫載回家後，又送回事發地點，卻未報警。(檢方提供)

新澤西州 紐瓦克市(Newark)25歲警察 桑提亞哥(Louis Santiago)在非值勤時間開車撞到一名路人後，將受害人抬到車上載回家，但後來又將身亡的受害人運回現場。

埃塞克斯郡(Essex County)檢察官史帝芬斯(Theodore N. Stephens, II.)指出，桑提亞哥被控過失駕車殺人罪、褻瀆遺體等相關罪名。

史帝芬斯表示，桑提亞哥在1日凌晨約3時的非值勤時間，駕駛一輛2005年的本田 Accord汽車，沿著花園州高速公路(Garden State Parkway)向北行駛時，撞上在151號出口路肩的29歲行人迪姆卡(Damian Z. Dymka)。

檢察官在聲明中表示：「桑提亞哥未維持在同一條車道上，開到花園州高速公路右邊路肩，撞上迪姆卡。」

桑提亞哥撞上人後，他和車上的25歲乘客古茲曼(Albert Guzman)都未撥打911，也未試圖呼救。

「嫌犯數度回到現場，之後桑提亞哥將受害人抬到本田車上，帶離案發現場。」史帝芬斯指出：「接著桑提亞哥把遺體載回他在布盧姆菲爾德(Bloomfield)的家，據了解他的母親和古茲曼一起討論要如何處置這具遺體。」

史帝芬斯表示，最後，桑提亞哥將迪姆卡的遺體載回車禍現場。

桑提亞哥的父親是紐瓦克市警察局的警察，他致電911，說他的兒子發生意外。

史帝芬斯說，新澤西州巡邏警察抵達後，發現迪姆卡的遺體在車後座。

根據迪姆卡的LinkedIn，他是註冊護士，過去幾年在普利克內斯健康照護中心(Preakness Healthcare Center)擔任夜班主管。

桑提亞哥被控多項犯罪，包括駕車殺人罪、肇事逃逸、危害傷者等罪；古茲曼和桑提亞哥的母親都被控共謀褻瀆遺體、妨礙逮捕罪等。