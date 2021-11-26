全美100最貴郵區 新州3個上榜 阿爾派常勝軍
房地產數據統計網站Property Shark最近公布一項調查結果，針對今年房屋成交價中位數進行分析比較後，得出全國百大最貴的郵遞區號，其中新澤西州共三區上榜。
該調查限於今年1月1日至10月22日內完成房屋交易的物件；而列入調查的郵遞區號必須在這段期間內至少有三筆房屋交易，包括合作公寓(co-ops)、共有公寓(condo)、獨立屋(single)以及可容納兩戶家庭的獨立住宅(two-family homes)。
調查的最後共有127個郵遞區號入選，入選最多的為加州莫屬，占比高達七成；而新州在今年調查中也占了三個郵遞區號，突破往年的紀錄，不過該州最貴的郵遞區號並非名單上的稀客。
新州最貴的郵遞區號落在博根郡(Bergen)的行政區阿爾派(Alpine)，自2016年以來就一直是名單上的常勝軍；該區房屋成交價中位數為200萬元，全國排行第58名。
阿爾派在2018年曾以220萬的成交價中位數擠進全國最貴郵遞區號第33名，但去年排名卻落到有史以來最低，成交價中位數僅145萬，但並未掉出百大名單；2019年則是以178萬5000元排第53名。
新州另外兩個首次入選百大最貴郵遞區號的分別為孟莫斯郡(Monmouth)的行政區史格(Sea Girt)，以及五月岬郡(Cape May)的阿瓦隆(Avalon)；第70名的史格成交中位數為189萬2000元，阿瓦隆則是排名92，成交中位數是167萬元。
Property Shark針對新州也額外增加七個行政區，湊齊該州10大最貴郵遞區號，而其中兩個地區：孟莫斯郡的迪爾(Deal)和艾薩克斯郡(Essex)的蕭特山(Short Hills)也都曾入選全國百大最貴郵遞區號。
新州十大最貴郵遞區號依序排名：
1. 阿爾派
2. 史格
3. 阿瓦隆
4. 新弗農(New Vernon)
5. 蕭特山
6. 迪爾
7. 石港(Stone Harbor)
8. 曼多洛津(Mantoloking)
9. 安歌塢市(Englewood Cliffs)
10. 朗姆森(Rumson)
上一則
南韓集團注資德州發電 開採加密貨幣
下一則
FB留言