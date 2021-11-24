新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

報住在新澤西州 的周玉慧(Yu-Hwei Chou，音譯)，日前涉嫌殺害自己七歲的女兒與十歲的幼子，被檢方以兩項一級謀殺等罪名提告，法官不予保釋，下次上庭時間為12月20日；警方24日公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景。

新州 當地媒體MyCentralJersey.com24日公布周玉慧案目擊者的報警電話，錄音顯示一名報住在新州莫賽郡(Somerset)不願具名的男子於9日上午8時左右，致電警方時稱，他在山景路(Mountain View Road)附近的樹林裡看到一輛拋錨汽車 ，但汽車並未著火或冒煙。

這名男子下車查看後發現，拋錨轎車的駕駛將自己「綁在方向盤上，頭部也纏滿膠帶」，後座的兩個孩子頭部也纏滿膠帶，失去知覺，要求警方盡快趕往現場，「我想她(周玉慧)要自殺，她已經殺了孩子」。

電話錄音顯示，該男子帶著哭腔向警方表示，周玉慧要求他幫忙剪斷其手上的膠帶，但遭到了他的拒絕，「當我看到這些膠帶，我知道事情非常糟糕；我想她也意識到兩個孩子將要死了」。

警方趕往現場後，立即逮捕了涉嫌殺害兩名孩子的女司機、36歲的台灣籍女子周玉慧，兩名死者隨後被證實是她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)；她在警方審訊中承認，自己謀畫這場謀殺約一周，案發當天先用膠帶封住兒女的口鼻，後用手掐死了兩個孩子。

莫賽郡檢察官羅伯遜(Michael H. Robertson)日前公布，兩名死者因遭他人阻止呼吸，引致窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案；法官托伯(Peter Tober)在日前的審前聽證會中裁定周玉慧不予保釋，下次上庭時間為12月20日。

薩曼莎與保羅的親友日前在GoFundMe上為兩名死者的保母(Flor Cabrera)創建籌款網頁，原計畫籌款5000元，隨後提高目標至9200元，至截稿前已達成目標。