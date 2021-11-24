新州飛機降落突急轉著火 機師學徒險喪命

新澤西州老橋鎮21日傳出一起意外，一名年僅18歲的機師學徒在訓練獨自降落的過程中，飛機突然急轉偏離跑道後機身著火；不過該名學徒幸運逃離。(示意圖，Getty Images)

新澤西州 老橋鎮(Old Bridge)日前傳出一起意外，一名年僅18歲的機師學徒在訓練獨自降落的過程中，飛機突然急轉偏離跑道後機身著火；不過該名學徒幸運逃離，目前並無大礙。

警方未公開該名駕駛的姓名，老橋鎮警察隊長曼多拉(Joseph Mandola)解釋，飛機大約是在21日下午4時30分開始偏離跑道，他說：「他沒有使用飛機的彈射逃生裝置，全靠自己的力量逃出來；他非常幸運，因為他逃出來時飛機已經被火勢給吞沒了。」

據稱，該名學徒只有受到輕微的撞擊和割傷，沒有任何重大或致命的傷害，目前人還在醫院觀察。

該名學徒當時駕駛的是塞斯納天鷹172型(Cessna Skyhawk II)機型，為單引擎和四個座位的小型飛機，而偏離跑道後的大火將飛機全部燒毀；曼多拉表示，新州 警方已獲報此事，老橋鎮警局也將飛機的殘骸拍照並交給聯邦航空管理局(FAA)進行調查。

老橋鎮機場 位於新州密德薩克斯郡(Middlesex)的南區，為一處私人機場，與老橋鎮賽道公園(Old Bridge Township Raceway Park)相隔不遠。

曼多拉指出，該名學徒是接受老橋鎮(Old Bridge)飛行學校的訓練，也是該機場列出參加訓練的學校之一；不過該校目前並未對此事做出任何回應。