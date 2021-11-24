失蹤45年…搜尋工會領袖霍法遺骸 FBI挖掘新州垃圾場

40多年來，警方不斷搜尋於1975年失蹤的知名工會領袖霍法，近日聯邦調查局前往新州普拉斯基高架橋下的垃圾場挖掘。(美聯社)

40幾年以來，警方不斷搜尋於1975年7月30日失蹤的知名工會領袖霍法(Jimmy Hoffa)，近日相關單位接獲情資，指新州 普拉斯基高架橋(Pulaski Skyway)下的垃圾場很可能是霍法被棄屍掩埋的地點；聯邦調查局(FBI )底特律辦事處已取得法院搜查令，並前往挖掘搜索。

FBI底特律辦事處發言人瑪拉．施耐德(Mara Schneider)表示：「底特律辦事處與紐瓦克(Newark)辦事處已於上月25日及26日偕同於普拉斯基高架橋下垃圾場進行搜索，目前調查工作已完成，正在分析蒐集到的訊息，無進一步消息可供揭露。」

本案之所以重獲關注，是因為一名獨立記者莫德亞(Dan Moldea)刊載一篇文章，表示他曾與本案關鍵證人法蘭克．卡波拉 (Frank Cappola)接觸，才得知殺害霍法的兇手有可能就是法蘭克已於2008年過世的父親保羅．卡波拉(Paul Cappola)；莫德亞指出，法蘭克告訴他「保羅在臨終前就他如何將霍法的屍體載運至垃圾場，及如何掩埋霍法的屍體做出詳盡陳述。」

莫德亞根據他與法蘭克的談話表示：「保羅可能擔心被警方盯上，因此把霍法的屍體塞入鐵桶後，載運至距離垃圾場約100碼的地方掩埋；為了避免起疑，還另外準備了15至30個裝有有毒物質的鐵桶一起埋下，再用推土機把坑洞填平。」

據指出，霍法於1957年至1971年間擔任卡車司機工會主席，期間因在審判中賄賂陪審員而以藐視法庭的罪名入監服刑，出獄後就一直尋求盟友支持其重新出任工會主席，因此一直有傳言霍法是因為捲入工會鬥爭而被殺害。

霍法最後一次公開露面是在1975年7月30日，他前往底特律郊區的餐廳，與黑幫領袖賈卡龍(Anthony Giacalone)見面，從此以後音訊全無，並於1982年被宣告死亡。