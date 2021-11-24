高等法院釋放母子殺人犯 上訴法官喊停

被控於新澤西州殺害兩名親戚的母子，日前被最告法院釋放，但上訴法院發布令將兩人持續關押。( 佛州棕櫚灘郡警局照片)

新澤西州 高等法院日前因陪審團無法達成協議，而將涉嫌殺害兩名親戚的母子釋放，不過上訴法官隨即宣布暫緩執行兩嫌出獄，以提供檢察官 更充裕時間準備上訴證據及相關事宜。

高等法院法官歐克力(Joseph W. Oxley) 日前上午宣布將69歲的多若爾斯‧摩根 (Dolores Morgan)以及49歲的泰德‧康 納斯(Ted Connors)自自孟莫斯郡監獄 (Monmouth County Jail)釋放。而高等法院的上訴法官蓋格爾(Richard Geiger)在兩嫌釋放程序中，決定將他們繼續關押等待上訴。

本案兩名嫌疑人被控在長枝海濱(Long Branch)殺害摩根的女兒和丈夫。但一審時，由於陪審團成員無法達成共識，因此以無效審判告終。

檢察官指稱，當時名為多若爾斯‧康納斯(Dolores Connors)的摩根，策畫在家中的廚房殺害兩名死者之一的安娜‧馬傑 (Ana Mejia，25歲)，馬傑於1994年12月在長枝海濱的公寓遇害，遭刺22刀，她的小孩年僅一歲和三歲。

另一名死者為51歲的尼可拉斯‧康納斯(Nicholas Connors)，他在1995年5月在家中沙發上看電視時， 頭部中槍死亡。

一名控方證人表示，摩根害怕曾因吸食古柯鹼被捕的馬傑，會供出對她與兒子不利的販毒證據。

多年來本案一直未被宣告破案，直到2017年才重啟調查。兩名搬家至佛羅里達州德瑞海灘(Delray Beach)的被告，在2020年1月時被捕。

被告律師席曼(Jason Seidman)表示：「她等待很長一段時間，才能擁抱丈夫與兒子，呼吸新鮮的空氣，品嘗真正的菜餚，好好睡一覺，不用聽旁邊有10個人尖叫。」

康納斯的辯護律師佩帝(Jonathan Petty)表示，他的客戶已被關押645天，家中更有四歲和六歲的小孩，讓他只能透過照片看著兩人長大。

不過，孟莫斯郡助理檢察官梅根‧多伊爾(Meghan Doyle)則表示：「本州的立場是，他們兩位殺了人。我們的責任就是保護民眾人身安全，這正是我們在做的。」