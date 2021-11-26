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費城 巴恩斯基金會美術館 ~印象派畫作朝拜勝地

張浩正
館中收藏的梵谷的名畫《郵遞員》。
館中收藏的梵谷的名畫《郵遞員》。

　巴恩斯基金會美術館（Barnes Foundation）位於賓州費城市中心的富蘭克林花園大道（2025 Benjamin Franklin Parkway)。創始人巴恩斯 (Albert Barns) 以發明了治療性病的抗菌素起家。因其對藝術的愛好，品味和遠見，在印象派不怎麼被法國認可的時候，買了好多印象派大師作品。其收藏比紐約大都會美術館和MOMA毫不遜色。該館是巴黎印象派美術館外，擁有最多收藏的美術館，好多作品都少為人見，十分珍貴，是研究印象派畫作朝拜的勝地，館內收藏價值已經超過250億美金。

　巴恩斯秉持教育大眾的藝術修養的宗旨，館內佈展方式不同於傳統博物館。按照他的遺囑，這些畫作既沒有按照時間軸的順序排列，也沒有根據流派分類。印象派、後印象派、野獸派、超現實主義、立體主義、精確派，各個派別的作品交錯陳列，全部壓縮在一個空間。這樣的陳列很有收穫，不止印象派之間可以互相比對，還可以對比中國肖像畫和中世紀聖像畫。因此，即使對於印象派畫家涉獵不多的觀眾，稍微用心，也能夠由眾多的畫風和主題辨別出本尊。

　著名的點彩畫的先驅修拉（Georges Seurat） 在這裡有一副《模特》展出。這幅畫隱藏著點彩畫形成的故事。畫作背景出現了他飽負盛名的名畫《大碗島的星期天》。此畫珍藏在芝加哥藝術館。原來修拉在1884年畫的《大碗島》打算參加1885年的印象派沙龍，但是沙龍推遲到了1886年，修拉沒事就在家給這幅畫戳點點，最後形成了《大碗島》。其實這時候畫的還並不是完全的點彩技法 。1888年，修拉覺得有點遺憾，所以重新以成熟的點彩技法畫了《模特》背景中的《大碗島》，這才是正式的點彩畫。

　參觀美術館需打電話或網上預約 https://www.barnesfoundation.org/plan-your-visit，每週四到周一早11時到下午5時對外開放接受預約。館有停車塲，可免去在費城市中心停車的煩惱。    (特約撰述  大樹)

點彩畫先驅修拉（Georges Seurat）的名作《模特》。
點彩畫先驅修拉（Georges Seurat）的名作《模特》。

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